北市中山區一家知名醫美診所，17日替1名林姓女子進行抽脂手術，卻意外造成女子不幸身亡，緊急送到國泰醫院仍不治身亡，國泰醫院認為死者到院前就已經死亡，不願開立死亡證明。家屬控訴診所延誤送醫，害死自己的寶貝女兒。醫美診所公關則表示，一切過程都合乎程序，只能等待驗屍結果。

26歲的林姓女子，17日由男友陪同前往中山區一間醫美診所進行抽脂手術，卻在過程中不幸身亡，消防人員到場時，診所方還打算將林女送馬偕醫院，消防人員回覆，「近的國泰不送，幹嘛送馬偕?」林女這才被送往鄰近的國泰醫院，但為時已晚。國泰醫院方認定林女到院前死亡，不願開立死亡證明。

家屬控訴，抽脂手術表定4點結束，但直到6點，女兒的男友才發現診所慌慌張張地在急救，質疑醫美診所為何第一時間不通知在外等待的男友，這段時間可能錯過了黃金急救時間，且診所至今還不說明事發經過。

對此診所回應「我們也不清楚為何會發生這樣的事情，現在已進入司法程序，必須等待解剖驗屍報告出來才能明白。」檢警會同法醫進行解剖驗屍後，有待驗屍報告出爐，才能確定林女死因，家屬也將等到驗屍結果出爐，再決定是否提告。