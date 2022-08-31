南韓人氣女團「宇宙少女」，7月份因推出全新單曲《Sequence》使人氣再度攀升。而近日旁著跑行程的她們，今（31）日稍早卻傳出在移動的過程中發生車禍，造成成員雪娥、EXY受傷，緊急送往醫院檢查，經紀公司也趕緊出面說明兩人的最新傷況。

根據南韓媒體的報導，「宇宙少女」雪娥、EXY於31日準備前往某地區進行公演時，在移動的過程中發生交通意外，兩位成員與隨行的經紀人隨後也被送往急診室包紮治療。而她們所屬的經紀公司，不久後也發出聲明，表示她們經過醫院精密的診斷後，兩位成員都沒有骨折，但依照醫療團隊的建議，兩人因為有肌肉拉傷及挫傷等傷勢，因此公司已藝人的健康為優先考量，決定先暫停她們的工作行程，讓她們好好地接受治療並休養，避免產生後遺症，未來也會視兩人的恢復狀況進行工作調整。另外，對於大眾的關心與擔心表示感謝。

事實上，宇宙少女7月份才剛推出全新單曲《Sequence》宣告回歸，成員EXY還受邀參與競演歌唱節目《第二個世界》的節目錄影，工作行程幾乎滿檔，沒想到竟發生意外。而她與雪娥原本還將在9月1日出席NOW旗下的直播節目，但礙於兩人的傷勢，稍早官方推特也宣布兩人將無法參與直播，希望粉絲們能夠諒解。