人本基金會日前揭發一起25年前黃姓教師涉嫌利用權勢性侵女學生案件，台中市議會民進黨團8月31日召開記者會，批評市府包庇狼師、放任行政首長在社群媒體攻擊抹黑幫助女學生的人本基金會，要求市府將校長停職、併案普查。教育局強調，絕對沒有拖延，積極依法處理，已進入收尾階段。

台中市議會民進黨團總召江肇國指出，受害者的訴求就是停職、併案、普查，市府不願意將黃校長停職還放假消息；不併案卻讓法制局不顧受害者意願將案子移送法辦；不普查僅公布1支電話，哪個受害者敢打？市長講「放心」但底下作為通通都在包庇，難道放心是講給黃校長聽的嗎？多位議員也指出，盧秀燕不夠格自稱媽媽市長，請市府拿出良心把事情做好。

教育局說，4月中下旬接獲A生檢舉，當時黃男的身分是校長，依法由教育局處理，5月初召開「性別平等委員會」正式立案進行調查，也暫緩黃男的退休申請，因兩造當事人都提出一些相關人要求調查，性平會陸續一一約談，目前仍在法定的調查期限內。

教育局指出，以台南市張姓退休教師性侵學生案件為例，台南市政府教育局108年3月知悉後，109年8月全案性平調查完畢，計一年多時間，而台中市此案從5月正式立案至今調查時間為4個月，且已在收尾階段，以一般調查程序而言，並無延宕，且教育局擴大調查行動持續中，黃男行為發生時所屬學校已陸續寄發調查信，其他黃男待過的學校也著手擴大清查可能受害者。

議員賴佳微說，2009年即修法通過停聘沒有半薪，新聞局長鄭照新卻在個人臉書上造謠指停聘可領半薪，抹黑人本基金會站在狼師那邊，後來自知造謠刪文，此舉不僅傷害當事人更傷害所有協助的團體，強烈要求盧秀燕道歉、鄭照新道歉下台。議員林德宇也說，台中市政府解決不了問題竟然想要解決提出問題的人，人本基金會為陳情人發聲，竟被新聞局長公然嘲諷人本是站在哪邊。

鄭照新則在臉書上貼聲明表示，「教師法對涉及性侵教師，停聘期間不能領取半薪」才是正確資訊，自己發現錯誤後，今早六點左右已立刻刪文，目前該師狀態為留職停薪，一樣不能領到薪水，原本申請的退休狀態也及時阻攔，更在8／26即聲明要廣發調查信，特此聲明更正，並向人本基金會致歉，並重申對此案的關心，以及查案的積極態度。

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