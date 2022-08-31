苓雅分局員警29日執行巡邏時，看見邱女騎著共乘機車違規迴轉，員警上前攔停邱女，發現邱女散發酒氣，邱女表示28日才剛面試完新工作，工作結束後與同事飲酒慶祝，沒想到才上工第一天就酒駕遭逮。經實施呼氣酒測，酒測值達0.51，員警當場逮捕邱女，並依公共危險罪移送偵辦。

苓雅分局成功路派出所員警於8月29日6時許行經中山二路、苓雅二路口停等紅燈時，看見邱女在雙黃線道路上違規迴轉，於是員警於中山二路、四維四路口攔停邱女，盤查過程中，邱女還對自己雙黃線迴轉感到不知情，並向員警坦承約5點左右在公司與同事飲酒。

邱女表示自己其實28日去公司面試完就直接上工，面試成功後自己心情相當不錯，就不禁喝了酒，沒想到才上完第1天班就酒駕遭逮，被老闆知道的話，後果不堪設想，邱女大嘆「慘了，要沒工作了」，員警也告知邱女「酒後就不要騎車了」。邱女經酒測，酒測值達0.51，員警當場將其逮捕，依公共危險罪移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

苓雅分局表示，請民眾酒後切勿冒險上路，以保障自身及他人行車安全，警方將展現「酒駕零容忍」決心，持續加強取締酒駕執法工作。

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