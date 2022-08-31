友達(2409)與北科大共同成立友達北科聯合研發中心，並在今天舉辦揭牌儀式，友達將打造前瞻實驗場域，未來研發中心將聚焦智慧製造、智慧節能與自動化技術等核心領域，雙方共同擬訂短、中、長期研究發展計畫。

友達董事長暨執行長彭（又又）浪表示，友達與北科大合作密切，北科大加入由友達作為發起企業之一的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟、友達亦是北科大國際產學聯盟一員。在智慧製造方面，北科大是友達重要的學術合作夥伴，致力於推動各項智慧製造關鍵技術開發，聚焦中長期產學合作和技術交流。友達北科聯合研發中心成立，更象徵未來雙方合作上的深化，有望創造更新的合作模式。

友達與北科大自2019年至今合作超過30個產學合作案，具體場域應用包含專業工業型機器人、影像辨識、製程預測最佳化、設備預警、虛實整合應用等等，後續可延伸技術合作擴展到AI語音互動系統、全地形無障礙移動、多工協作型機器人，雙方團隊密切合作持續提升技術應用。

今日揭幕儀式所展演的為全自動清潔機器人和機械手臂，皆是友達和北科大團隊最新研發成果。全自動清潔機器人可自動規畫清潔路徑，搭配智慧辨識避開障礙物，亦有自動回充功能，有效減少工廠人力成本；機械手臂則是具備動態夾取技術和精準控制能力，大幅提升夾取的精準度，搭配3D視覺化操作介面，無須進到工作場域即可操作機械手臂。除了展品本身的功能創新，其極具科技感的設計外觀，更是真正將研發成果推向產品，為展品實際落地場域應用的具體演繹。

除攜手北科大成立聯合研發中心外，友達內部設有液晶面板實習工廠，仿照無塵室環境設計，搭配教學機台、玻璃半成品、教學影片與動態展示區等，建構完整的培訓體系，提供外部產學合作交流機會。