台北市長選戰三腳督，無黨籍黃珊珊、民進黨陳時中都已在今（31）日登記成為候選人，國民黨台北市長參選人蔣萬安則公布競選團隊的「最高顧問」，一次請出4位台北市前副市長，他表示，「我已經準備好帶領台北全速前進！」

蔣萬安今日在臉書公布選戰團隊的最高顧問，一次請出了4位台北市前副市長，且每人都具有不同的專業知識，而他們之所以願意加入團隊，就是為了台北有更好的未來，才會點頭出馬。

蔣萬安指出，第1位是前台北市副市長陳威仁，過去擔任過內政部長、交通部次長，掌舵都市計畫、都市更新、交通建設等，在北市府則擔任過工務局長、都發局長及副市長，能扎實解決問題；第2位是前台北市副市長李永萍，曾參與過聽障奧運的規劃，並擅長將文化與市府行政結合，未來能夠幫助台北爭取國際賽是、大型會展等。

蔣萬安透露，第3位是前台北市副市長邱文祥，過去擔任過台北市衛生局長、台北市立聯合醫院總院長，還曾帶動聯醫改革，能夠幫助台北市在後疫情時代步上正軌，是捍衛市民健康的最佳守門員；第4位則是前台北市副市長陳永仁，曾任台北市環保局長，將以環保戰士的經驗幫助台北踏出環境永續的關鍵一步。

「我對權力節制，所以我不會把政府合約塗黑遮蔽逃避監督；我不會張口教訓人民要「自己照顧自己」，所以我真心傾聽市民的聲音；我沒有執政的奧援，所以更要用施政理念打動民心！」蔣萬安說，雖然有人批評他把自己做小，但他認為正是因為自己的謙遜，才能聚集為人民做事的團隊，「請各位市民來見證，看看誰已經準備好帶領台北全速前進！」