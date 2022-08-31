老人家年紀大胃口時常會不好，家人們總是很擔心會影響健康，一名男網友在臉書分享自己的阿嬤正餐吃很少，瘦到連走路都不穩，父親日前不滿阿嬤不吃飯，竟氣到要阿嬤面壁罰站，讓他相當憂心。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，阿嬤已經高齡88歲了，近兩年每餐都吃得很少甚至不吃，身體瘦到路都走不穩，有天回家發現阿嬤居然在面壁罰站，驚問「阿嬤在幹嘛?」，阿嬤眼角泛淚說被爸爸命令罰站，要她閉嘴站好不准動，已站多久阿嬤則不回答。

原PO的父親當下也開口警告阿嬤：「下次若再不吃或吃少，就改站2小時！」原PO問阿嬤「爸爸這是孝順還是家暴您？」父親則解釋是怕阿嬤餓死才罰她站，讓原PO憂心詢問網友們「合理嗎? 這該我介入嗎?」

父親不滿阿嬤不吃飯，氣到要阿嬤面壁罰站，讓原PO相當憂心。(翻攝臉書爆怨公社)

大多數的網友們看完後都認為父親此舉不妥，紛紛留言「有沒有想過阿嬤是沒胃口或根本吃不下？給她吃她想吃的，即使垃圾食物也沒關係，吃得下就好。」、「老人家的飲食本來就應該『特別』準備！消化系統退化，本來就是少量多餐，並且因為牙口不好要儘量準備糊化食物！」、「雖然阿嬤不吃，爸爸會煩惱擔心，但是叫阿嬤罰站，這是哪門子關心方式？！把阿嬤當小孩在顧？！」

也有網友表示「我覺得很難評定對錯。老人家脾氣一拗起來，跟小孩子一樣，但是卻願意被你父親罰站，我想那應該是阿罵也覺得自己這樣不好。所以你們更應該去了解阿罵少吃東西的原因。是因為食物的問題？還是因為阿罵的問題？長期吃得少，胃會越來越小，到時候就真的啥都不吃了」。