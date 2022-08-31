烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲歐盟禁止俄羅斯遊客，稱該措施是適當的，因為大多數俄羅斯人支持該國對基輔的「種族滅絕侵略戰爭」。

據路透社31日報導，歐盟外長將於31日於布拉格舉行第2天的會談，庫列巴告訴路透社：「採取折衷措施的時間已經一去不復返了。」，「只有強硬和一致的政策才能產生結果。」

預計部長們將同意暫停與莫斯科的便利簽證協定，這意味著俄羅斯人將不得不等待更長時間，並支付更多的簽證費用，而歐盟自己則可能會因為這項決定而導致意見分裂。

Germany and France oppose EU visa ban for Russian tourists - document https://t.co/3m92chyIu7 pic.twitter.com/63ImgyWNcg — Reuters (@Reuters) August 30, 2022

「對俄羅斯遊客和其他一些類別的簽證實施禁令，將是對俄羅斯在歐洲中心發動種族滅絕侵略戰爭的適當回應，因為這場戰爭由絕大多數俄羅斯公民支持，」庫列巴在通過電子郵件發送給路透社的一份聲明中說。

他還提議為那些不想繼續在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵啟動一項特別計劃。「救救你自己並離開吧。放下武器，向烏克蘭軍隊投降，並有機會展開新的生活，」「我相信這個提議是值得的，因為即使一名俄羅斯士兵放下武器決定離開，這也意味著挽救了烏克蘭的生命和更緊密的和平，」庫萊巴說。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）30日敦促俄羅斯士兵在烏克蘭軍發動攻勢以奪回烏克蘭南部期間逃命，但莫斯科表示，俄軍已經擊退了這次襲擊，並對基輔的部隊造成了重大損失。