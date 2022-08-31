總統府提供

總統府提供

蔡英文總統今天以視訊方式接見帛琉副總統席嫵杜訪團表示，臺帛已完成簽署「刑事司法互助協定」、「法醫合作瞭解備忘錄」及災防技術共享合作協定，期待兩國之間能持續發展跨領域的交流。身兼司法部長的席嫵杜則期待雙邊有更多機制，強化在司法、海事監測、災害管理及資訊科技等領域的共同利益。

席嫵杜率領的帛琉訪團原訂29日赴總統府拜會蔡英文與副總統賴清德，因有團員確診，改在今天以視訊方式進行。蔡英文對此感到非常惋惜，除表達關心與慰問，也祝福大家早日康復。

蔡英文指出，臺灣和帛琉都是熱情洋溢的海洋國家，也共享民主自由的普世價值。過去20多年來，臺灣和帛琉在共同理念下，為雙方在各領域的合作打下穩固基礎；我們也持續透過交流，讓彼此人民的情誼更加深厚。

她舉例，今年4月，帛琉政府邀請臺灣派遣官方代表參加「我們的海洋大會」為例，在大會期間，臺灣和帛琉的海巡船艦也共同執行海上的維安任務，不僅讓兩國的海巡合作，邁向新里程碑；也共同維護區域和平安全穩定。

她感謝帛琉政府展現民主盟友之間相互扶持的精神，長期在國際領域為臺灣發聲、支持我們的國際參與。強調現在，全球進入後疫情階段，臺灣和帛琉更要加強合作，一起為國際社會做出更多的貢獻。

席嫵杜此行來訪，兩國先後完成簽署「刑事司法互助協定」、「法醫合作瞭解備忘錄」及「災害風險管理能力建構與災防技術共享合作協定」。她期待，臺帛之間能持續發展跨領域的交流，為雙方人民帶來更多福祉。

席嫵杜則表示，在這次短暫的訪問行程中，雙方簽署三項非常重要的協定，涵蓋領域包括氣候變遷、災害整備、刑事司法互助及法醫合作等領域。這些夥伴關係，也都符合惠恕仁總統為2022年所宣布的主題，也就是確保帛琉人民的安全及保障。

她期待雙邊有更多機制，能強化在司法、海事監測、災害管理及資訊科技等領域的共同利益。此次雙邊簽署刑事司法互助協定及法醫合作瞭解備忘錄，讓雙方進一步在互相尊重，互惠及法治的基礎上改善及強化執法單位的合作。

席嫵杜也談及，在打擊犯罪的同時，帛琉致力於保護國民及自然資源。因此，在刑事調查時，運用鑑識科學為公民伸張正義至為重要，訪團今日簽署協定，對帛琉的未來如此重要。她希望透過知識及專業的交流，能打造帛琉國內法醫調查的量能。