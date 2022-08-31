41歲好萊塢著名女星娜塔莉波曼(Natalie Portman)，靠著亮麗外表與精湛演技大受歡迎，尤其電影表現最為亮眼，包括《偷情》榮獲金球獎女配角、以及《黑天鵝》奧斯卡影后等殊榮，是不少影迷心中的不敗女神。近期她接拍新作《湖中女子》卻因當地居民反對停拍，讓閒下來的她逛起大街，狀態卻驚呆粉絲。

30日娜塔莉波曼被狗仔拍到，她一身休閒打扮地街頭遛狗，畫面中，她身穿寬鬆灰色短袖T恤，並印有英文字母裝飾，再搭配一件極短涼爽熱褲，露出白皙筆直大長腿，身材比例好卻敗在狀態，牽著愛犬的她，臉上沒有化妝，讓私下顏值被看光，雙眼還冒出大大的熊貓眼，雙頰略微凹陷，差點令人認不出來。

Natalie Portman takes her dog out for a morning walk today in Los Feliz, California, amid reports that the Apple TV+ show ‘Lady in the Lake’ was forced to suspend filming in Baltimore due to shooting threats. pic.twitter.com/vELPpF0Yyx — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) August 29, 2022

在這支遛狗影片中，娜塔莉波曼全程戴著白色耳機，嘴裡不斷和電話那一頭的人說話，然而從她講電話的神情姿勢來看，一整張臉都陰沉沉的，不時還會激動揮舞手勢，似乎是心情很不美麗般，所幸她身邊白色大狗倒是乖巧，沒亂跑造成她的困擾，她也就邊帶愛犬出來晃，她則一邊和人通電話、討論事情。

Natalie Portman on the set of Apple+’s “Lady In The Lake” series in Baltimore - June 28th, 2022. pic.twitter.com/onpP32ysER — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) August 2, 2022

其實本月她確實衰事不斷，因為26日她的新片《LADY IN THE LAKE》(湖中女人)遇到當地居民要求停止拍攝，除非劇組願意支付5萬美金(約151萬台幣)才能繼續作業，並強調若不願配合，他們將射殺劇組的其中一人；劇組方則拒絕付錢，並以工作人員安全為由停拍，除了報警也將尋找新的拍攝地點再開工。