南美館入館人數達296萬，10月1日起門票將恢復原來的定價，圖為南美館1館。(曹婷婷攝)

蔡草如孫子蔡宗穎(左)今天代表捐出86幅畫給南美館典藏，由董事長蘇憲法代表受贈。(曹婷婷攝)

近來因「殭屍展」爆紅的台南市美術館，從2019年1月開館至今，參觀人數已達296萬，即將突破300萬大關，館方近來也宣布10月起將恢復原票價，台南市民從50元調整為100元、普通票即外縣市民眾從150元調整為200元，引來部分網友質疑「漲很大」的聲音。

館方說明，票價並未調漲而是恢復原票價，主要是從2019年1月27日開館以來，初期考量希望能推廣藝文，因而規畫前半年採免費入館，同年7月推出優惠票價，原訂半年後、2020年初恢復原票價，未料，居然遇上疫情爆發，基於鼓勵民眾參觀，仍持續維持優惠票價至今，長達3年都沒有調整回原價。

宣布調回原價後，有部分網友質疑台南人門票從50元變成100元，「漲好多」，館方說，10月1日調回原價，短期參觀人數可能會受影響，但也相信，民眾養成付費習慣參觀優質展覽，是可以培養的，以初期免費到改為優惠價50元，當時也擔心民眾可能不想花錢參觀，事實證明，多數人仍願意付費參觀，民眾買票即可逛1、2館，且特展也無須額外付費。

南美館除了從國外引進大型展覽，也同時強化台灣美術史典藏，已故台南資深藝術家蔡草如孫子蔡宗穎今天代表捐贈86幅畫給南美館典藏。蔡草如1919年出生於台南，從小展現繪畫天分，19歲追隨有南台灣「廟宇彩繪巨匠」美譽的舅舅陳玉峰學畫，25歲曾赴日習畫，返台後到宮廟彩繪以養家活口，但仍持續鑽研畫藝，曾於台陽美展、全省美展大放異彩，全台近60家廟宇都有他的彩繪作品。

南美館指出，此次獲贈蔡草如作品跨越1920年到1990年，完整呈現蔡草如創作生命史，相當珍貴，主題涵蓋市井人物、台南在地相關、廟宇文化等，展現藝術家對在地與人文關懷，作品媒材包括水墨、粉彩、蠟筆、素描等，凸顯蔡草如作為全方位藝術家特點，也豐富了南美館的收藏，期能吸引更多人關注台灣美術史。