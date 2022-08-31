香山濕地藝術季將於9月2日周五登場，展期橫跨中秋連假至9月11日。新竹市政府今指出，今年香山濕地藝術季主題為「海有山」，將集結6件融合地方風土的作品，帶領民眾從濕地走入農村，邀請民眾把握中秋連假，來趟香山濕地「海有山」藝術之旅。

今年香山濕地藝術季邁入第3年，由農委會補助，策展人林長叡邀請國內外知名藝術家現地創作，以不同視角創作專屬香山的藝術品。作品分別設置於賞蟹步道、香山濕地生態館、那魯灣文化聚落、茄苳稻田、茄苳農事體驗區及從容觀光果園。

創作家盧建銘於茄苳社區打造地景藝術《在羽翼下》，作品主要結構為木頭與水管，再將一束束曬乾的稻草捆在架構上，每束稻草約虎口大小、完成作品約6萬束，當民眾走進空間時，能夠聞到濃濃稻草香。

茄苳社區古媽媽說，自己有來參與綁紮過稻草，更研發獨門綁綑方式，綁好的稻草束怎麼拉扯都抽不散，一眼就能認出自己所綑綁的稻草束；張媽媽也說，稻草束原是她60年前用來鋪在草蓆下的保暖墊，竟然變成藝術品，直呼好有趣。

市府產發處指出，6件作品分別為Michael Vincent Manalo《世界放大器》、慢熟工作室《帶走一片風》、伊祐‧噶照《靠岸》、劉正堃《放空時光》、盧建銘《在羽翼下》、San Chen陳思安《禾日山》，賞蟹步道作品須留意潮汐時間，漲潮期後2小時步道不開放。

此外，今年香山濕地藝術季也結合美山、茄苳、港北、東香等社區，推出自家社區私房體驗活動，包含蚵殼藝術、農事體驗、香草假期、愛地球市集等。

產發處指出，9月3日下午1點30分至5點30分，香山濕地自然公園推出32攤野趣市集，透過遊戲讓遊客更了解環境、生態保育，另也企畫4場「山海串連遊香山」行程。