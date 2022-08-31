2022 Panasonic台北城市路跑賽將於12月4日上午在總統府前起跑，今天（31日）開放報名，到10月31日截止，因台北城市路跑賽是市區A級路段，共有12.5公里及3公里兩個組別，加上今年適逢Panasonic在台60周年紀念，特別結合Panasonic 概念體驗館PoME推出「城市跑步系列講堂」，邀請跑友們踴躍報名參加，一起為美好生活而跑。

Panasonic連續第2年冠名贊助、攜手台北城市路跑賽，以守護美好呼吸的初衷繼續守護跑者，而台北城市路跑也連續第7年邀請跑步教練翁竹毅指導訓練營和配速團，帶領跑友鍛鍊出更好的狀態，來面對12月的挑戰。

翁竹毅指出，第二次接下訓練營指導，給跑者的建議是，這項賽事路段前段是平路，中後段在高架橋，天氣上因為活動都是大清早開始，前半部因為太陽尚未完全露臉，溫度稍微低點，等到後面太陽完全升起、氣溫升高，就特別需要前段好好調節、保持體力，來應付後段路程。

翁竹毅也建議跑者，路段前段遇到水站就補充水分，不要等到後段體力下滑才想補給就太遲，今年訓練營的課程他也會針對生活習慣、知識來分享，幫助跑者不只賽前準備充分，賽後恢復也要多留意。

此外，明日之星冠軍歌手郭婷筠、賴慧如、陳怡婷、曾瑋中、郭忠祐繼去年參賽體驗後，今年再次應邀挑戰台北城市路跑，分享去年完賽經驗之餘，也對城市跑步系列講堂充滿興趣，表示如果工作允許的話也會參與，希望大家一起可以踴躍報名參賽。

台北城市路跑是北市A級路段但又親民化的路線，今年要號召全台各大跑團組隊團報，8月31日起凡20人（含）以上團報可享9折優惠，50人以上可享8折優惠，同時加碼提供終點休息區帳篷，符合團報資格的團體還可以在賽衣上燙印團體名稱，還有摩曼頓7折優惠券，並享有後續相關訓練及交流課程的保留名額，大會也安排抽獎活動，讓跑友跑步還有機會抱回Panasonic優質家電等大獎。

台北城市路跑連續第7年邀請跑步教練翁竹毅（右）指導訓練營和配速團。（大會提供）