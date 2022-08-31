【愛傳媒簡秀枝專欄】

台灣前輩藝術家黃土水（1895-1930）神蹟似的進展，說明海外遊子，期待落葉歸根。黃土水花了近百年的時間，實現他的迢迢千里返鄉夢！

黃土水在1930年底，因為勞累過度，盲腸炎併發腹膜炎，延誤就醫，撒手人寰，迄今已經92年，朝野透過各種管道，無不希望把歷盡風霜的黃土水遺作，一件件地追索回台，讓黃土水魂歸故里，遺愛人間。

一年只活30歲，黃土水是1915年赴日留學，前半生，生活起居就學，都在家鄉台灣。後半生在日本，期間也多次奔波於台日之間，但血濃於水，台灣還是黃土水認定的故鄉。

在1922年黃土水曾留下的一段話，附和這項歸屬。他說，「出生在這個國家，便愛這個國家，生於此土地，便愛此土地，此乃人之常情。雖說藝術無國界之別，在任何地方都可以創作，但終究還是懷念自己出生的土地。我們台灣是美麗之島，更令人懷念。」

日本給了他成為傑出藝術家的鑰匙，也給他東京大學砌磋琢磨、展現心得的舞台，而藝術界最高榮耀的帝展，給了他自我實現的滿滿肯定與力量，雖然生活依舊拮据，家人過世的死亡陰影高照，讓他更體會到自己與時間賽跑，創作經典作品，是他刻不容緩的自我認知與奮鬥使命。

人已在天上的黃土水，近期迭現神蹟，彷彿他在遠距操盤，為自己的百年，深化定位，他設法讓遺作接踵回歸的具體行動，告訴國人，台灣是他永遠的故鄉，他要落葉歸根。

這樣的信念，其實在1930年他病逝時，他的遺孀廖秋桂，就含悲忍痛，歷經千辛萬苦，把黃土水魂魄與遺作，設法帶回台灣。

1931年廖秋桂協同親友，先為黃土水在台北東門町曹洞宗別院，舉行追悼會，牽引魂魄返鄉，隨後才把遺骨，埋葬在三橋町三板橋共同墓地（戰後成為榮民安置處，2003年闢為康樂公園，屍骨無存）。

遺孀廖秋桂念茲在茲的是張顯黃土水的藝術成就，1931年5月9、10日，她再次結合親友，為黃土水於台北總督府舊廳舍（今中山堂），舉辦「黃土水遺作展」，現場展出黃土水一生留下的79件作品，氣魄十足。

而後，充滿智慧的廖秋桂，依次安排黃土水遺作的安頓之所。曾於1922-26年臺灣總督府臺北第一師範學校（今博愛區市北教大）校長的《志保田鉎吉校長像》，先送到該學校安置。

1937年2月2日，在「黃土水遺作捐贈奉告祭」之後，廖秋桂把黃土水創作於1930年、過世前最後嘔心瀝血的巨作《水牛群像》捐出，陳列於臺北公會堂。該作品於2009年3月2日，由文建會公告登錄為國寶，也是國寶名錄中第一件20世紀的作品。

1983年，並由文建會主持翻鑄工作，翻鑄2件銅鑄複製作，現分別藏於台北市立美術館及國立臺灣美術館，而《水牛群像》翻鑄用的玻璃纖維原模，則致贈高雄市立美術館，在二樓迴廊常態展覽。此3件作品，雖然都是複製作，但都被典藏館方，視為鎮館之寶。

1965年年歲已高的廖秋桂，決定在晚年把自己最私密、也是最心愛的《結髮裸婦》石膏作品，贈送給舊識陳昭明，感謝他對黃土水藝術的書寫與推廣。《結髮裸婦》創作於1929年，是黃土水晚年精品之一。陳昭明獲得至寶，呵護《結髮裸婦》多年。

1997年間，眼看著石膏模塑像因為年久，有脫膜銹蝕崩塌疑慮，親自督軍翻製銅質的《結髮裸婦》，並打掉破損的石膏原作。2021年陳昭明過世，《結髮裸婦》已經銅雕轉售，曾於去年12月25日在台南東門美術館公開展出，分享藝術同好。

至於去年沸沸騰騰的《甘露水》，是黃土水於1919年開始創作，直到1921年才告完成的大理石雕刻作品，是台灣首件等身高的現代大理石雕，也是台灣第一件女性裸體雕刻創作。該作品曾入選第三回帝國美術展覽會。1931年在台北市中山堂舉行的「黃土水遺作展」時，首度在台灣公開，展覽結束後，移放台灣教育會館（現二二八國家紀念館）陳列在一樓樓梯旁，並入藏台灣教育會館。

1958年臺灣省臨時省議會遷臺中縣，《甘露水》隨之搬移，但卻被任意棄置，後來被行醫的張鴻標家族撿拾安置，從1958年到1974年，都被存放在張鴻標外科診所。後來，張鴻標身體違和，又感受到當時台灣社會的肅殺之氣，他們因為收容《甘露水》，備感壓力，多年噤聲並謝絕訪客。

在張鴻標1976年過世的前2年，他將《甘露水》以麻布袋包裹完整，封存於木箱中，安置在家族經營的霧峰工廠裡封藏。直到2021年《甘露水》由林曼麗教授與北師美術館團隊尋獲，於中華民國總統蔡英文的見證下，交付文化部典藏。2021年12月18日於北師美術館舉辦的展覽「光—台灣文化的啟蒙與自覺」展出。

今（2022）年5月21日移師至高雄市立美術館展出。預計展覽結束後，將由台中國立台灣美術館永久收藏，成為藝文界大事，也完成台灣美術史最後一塊拼圖，奠定黃土水在台灣美術史上的領頭羊地位。

而《少女胸像》則是1920 年黃土水自東京美術學校（今東京藝術大學）畢業展作品，展覽結束後，運送回台，黃土水親自捐贈給母校大稻埕公學校（今太平國小）。2020年10月在台北教育大學北師美術館舉行「不朽的青春—臺灣美術再發現」亮相，驚艶全場，也牽引出翌年《甘露水》的重建天日。

太平國小傑出校友駱錦明等，出錢出力，準備以「one piece museum)的概念，修建永久陳列室，讓永遠不老的《少女胸像》，陪伴學弟學妹，守護太平國小。明後年完工之後，太平國小可望成為懷念黃土水行誼的粉絲與觀光客，必訪的藝術景點。

無獨有偶，彰化高中也因為過人的眼力與毅力，成為黃土水遺座的大本營，目前該校擁有3件黃土水作品，1件真跡《高木友枝雕像》（1929年），以及2件複製作品，《安部幸兵衞胸像》（1930年）以及《山本悌二郎胸像》（1927年），豐收程度，簡直可媲美於公立美術館。

原來該校圖書館推動「以行動完成閱讀」，由宏碁集團創辦人施振榮、旅美校友楊肇樑等捐款補助，將帶領20名未曾出國的學生出發，進行一周的學習之旅。

於2010年起，舉辦日本踏查，由該校圖書館主任呂興忠帶領學生，截至疫情爆發前，已經讓3件黃土水遺作，歸返鄉里，成績斐然，讓彰化市長林世賢，對該校表現，讚不絕口。

呂興忠主任原先是在友人輾轉介紹下，拜訪高木友枝（1858-1943）家屬，因為高木友枝曾擔任臺灣總督府研究所長、臺灣電力株式會社社長，早年對台灣貢獻良多。前東大教授板寺一郎，是高木友枝的外孫。他帶領大家到板寺一郎的家中，當時很意外發現了黃土水生前為高木友枝雕塑的銅像作品，以及他們交往的書信資料。

2013年，板寺一郎過世，他的遺孀板寺慶子，打算捐出高木友枝遺物，呂興忠得到消息，馬上寫信聯繫爭取，鍥而不捨，他們的熱心作為，終獲得板寺慶子的認同。2014年，呂興忠再次帶領學生到東京拜訪板寺慶子，最後真的迎回國寶級的《高木友枝銅像》原件，以及許多張未出土的台灣原住民照片等珍貴史料。

2018年彰化中學的海外踏查，邁入第8年，他們為了持續完成不可能的任務，前往日本新潟佐渡島，設法爭取黃土水最後2件作品《安部幸兵衞胸像》返鄉，果然蒼天不負苦心人，順利把《安部幸兵衞胸像》的唯一複製作品，順利帶返台灣典藏。

黃土水打造 《高木友枝》銅像，《水牛群像》，都是1930年創作的，那一年黃土水以「不要命」的精神，夜不成眠，最後拖垮了健康，撫今追昔，倍讓人增添愁緒。

至於創作於1928年的《山本悌二郎胸像》，呂興忠與學生，拜訪東京工業大學諾貝爾醫學獎大隅良典，主要任務是到新潟佐渡島拜訪佐渡名家山本悌二郎的後代家屬。山本悌二郎曾任日本農業大臣，日治時期曾至高雄等地負責糖業發展，是台灣現代糖業的奠基者。

黃土水曾經為山本悌二郎雕塑二座銅像，目前一座存放佐渡市公所，一座在佐渡真野公園，踏查團師生拜會市公所與真野公園，爭取黃土水的《山本悌二郎銅像》複製返鄉。

踏查學生近來勤練日本童謠「紅蜻蜓」與彰中退休老師白圻勇作曲填詞的日文「黃土水高木友枝銅像之歌」，並摺200隻紅蜻蜓，送給拜訪的日本人士，當見面禮，可說用心良苦。

《山本悌二郎胸像》是日本佐渡市的收藏，去（2021）年國美館向日本佐渡市出借《山本悌二郎胸像》，並允諾代為修復，同時讓國美館以銅像翻製1件作品，作為該館典藏品。

其實，彰化中學起步更早，當他們踏查到日本佐渡市，就爭取到佐渡市長渡邊龍五的首肯，直接古日本尋找修復專家，代為修復，當時讓彰化中學複製一件，作為彰化中學的重要收藏。

國美館是在去年才透過日本華僑，以及謝長廷的穿針引線，果然，日本佐渡市長渡邊龍五，也深知黃土水遺作，對台灣公立美術館的重要性，允諾台灣借出原件，複製1件作品，國美館必須邀請專家，代為修復原件。

這個《山本悌二郎胸像》原件，就是2016年彰化中學曾在日本尋找在地修復專家，為該原件，作過修復。目前《山本悌二郎胸像》原件已在台灣，未來國美館可收藏一件《山本悌二郎胸像》翻製作品。

不過相較於彰化中學的首版複製作品，國美館是第二梯次的再修復與再複製，在時間上略有差別，未來《山本悌二郎胸像》原件，還是要送還日本佐渡市。

至於《山本悌二郎雕像》的原件，28日運抵高雄，在高美館舉行盛大的開箱儀式。

黃土水1921年入選帝展的《甘露水》原件，正在高雄市立美術館，以《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》為題，作巡迴展出。高美館原本就收藏了黃土水《水牛群像》的玻璃纖維原模，以及《釋迦出山》銅像等2件作品，今再增加一件黃土水作品原件《山本悌二郎胸像》，如虎添翼，藝文界喜上眉梢。駐日代表謝長廷、高雄市長陳其邁、副市長史哲與文化部次長李靜慧、高美館長李玉玲，各個喜形於色，開心迎接黃土水寶貴遺作。

提起山本悌二郎，他是1920年代，擘劃台灣新式糖業的關鍵人士，當年選定高雄橋頭設置全台第一座新式糖廠，奠定台灣邁向現代化產業發展的基礎，對高雄市發展具重要的歷史貢獻與意義。

1927年山本悌二郎，被徵召入閣，返日擔任農林大臣，因此辭去他在台灣高雄橋頭糖廠社長職位。當時地方仕紳，為感念山本悌二郎對台灣產業發展的貢獻，乃委託藝術家黃土水為他創作銅像，希望永遠矗立在高雄橋頭糖廠社宅事務所前，以茲紀念。

這件作品，隨著時局變化，也作調整，二戰後日本戰敗，《山本悌二郎雕像》被移到倉庫保存。1959年日本以收回高雄橋頭糖廠第一代製糖機械，連同《山本悌二郎雕像》，一起運往日本，該銅像最後回到山本故鄉佐渡市，矗立在當地公園。

近期，尋找黃土水遺作，成為全民共識，朝野總動員。在日本的謝長廷，有了前次《山本悌二郎胸像》交涉的經驗，再次介紹穿針引線。今（2022）年3月高雄市長陳其邁，又寫信給日本佐渡市長渡邊龍五，表達高雄市對流離近百年的《山本悌二郎銅像》，再返回糖廠舊址的期待，獲市府及市議會同意，市長渡邊龍五並和謝長廷代表，共同簽屬MOU，確認《山本悌二郎山本銅像》返台事宜。

8月19日在佐渡市副市長伊貝秀一，與駐日臺灣代表處教育組組長黃冠超，共同見證下，銅像自佐渡市真野公園啟程返鄉，並順利抵達高雄，28日在眾人期待中，在高美館舉行高箱典禮，熱鬧滾滾。

黃土水遺作，逐一返回台灣，彷彿落葉歸根的寫照，冥冥中黃土水彷佛才是事件的最有力操盤人。

謝長廷說，臺日友好親如一家，如此情誼，其實在百年以前，就播下珍貴種子，而深厚的歷史文化才能造就一座城市的偉大，因此才會與陳其邁市長商量，聯手推動山本先生銅像返鄉。

闊別63年，《山本悌二郎山本銅像》再次回到台灣高雄，必須歸功於臺、日官方與民間的善意推進，睽違一甲子餘的黃土壯遺作《山本悌二郎山本銅像》，從佐渡島坐船、搭機，橫越2700公里，再度回到故土，簡直像神跡出現一樣，讓人喜出望外。

佐渡市更是以辦喜事的興奮心情，來看待這件事，期盼未來能讓更多國人有機會欣賞這件重要的作品。

未來《山本悌二郎山本銅像》原件將交由高美館修復、典藏，成為高雄市重要的有形文化資產。同時翻鑄3尊銅像，一尊放置橋頭糖廠社宅事務所玄關原址，另複製一尊回贈佐渡市真野公園原處，第三尊綏將轉給國美館收藏。

高美館從此有黃土水一件原件《山本悌二郎山本銅像》，以及《水牛群像》複製版、《釋迦出山像》複製版。

國美館接收張鴻標家族捐贈給國家的《甘露水》巨作，最為風光，之外，還有、《釋迦出山像》複製版、《山本悌二郎胸像》複製版、《山本悌二郎山本銅像》複製版。

至於北美館收藏了黃土水《釋迦出山像》石膏原模、鑄銅複製品、《水牛群像》複製版以及捐自民間的企業家塑像《顏國年立像》。

等明後年太平國小「One Piece Museum」落成，黃土水《少女胸像》，悠然坐鎮百年歷史的古老校園，迎晨光、送夕落外，聽說還可守護校園水稻田、照顧校園內飼養的雞鴨禽畜，讓黃土水奮鬥百年的返鄉夢，由點、而線、而面，串接成功，蔚為台灣藝術魂，當魂魄安頓，真正地葉落歸根，含笑九泉！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：黃土水相關照片截圖。

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