第5輪快篩實名制明開賣。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情升溫，持續出現社區BA.5感染個案，近期各學校已陸續開學，中秋連假也將至，為因應社區傳播風險，中央流行疫情指揮中心今宣布，9月1日起，實施第5輪家用抗原快篩試劑實名制，每人購買上限維持2份。9月1日起，亦開放65歲以上民眾免費領取1份快篩，不計入快篩實名制購買資格。

指揮中心於今年4月28日推出第1輪快篩實名制，依循口罩實名制1.0於健保特約藥局及衛生所通路販售；第2輪於6月6日開始實施，據點每天配送份數由78份增為117份，並自6月13日起，取消單雙號的購買限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性；

第3輪於7月1日開始實施，每輪每位民眾維持購買1份5劑；第4輪於8月15日開始實施，每輪每位民眾購買數量由原先1份(5劑)，增加至多可購買2份（10劑）；

第5輪則將在9月1日上路，因貨源充足，維持至多可購買2份，並可分成1次或2次購買，亦可代購。實名制快篩售價仍維持每份500元，民眾可持健保卡至全台4539家健保特約藥局、79個偏鄉衛生所購買。

除快篩實名制外，指揮中心8月15日起已開始實施第3輪 0～6歲學齡前幼兒免費領取快篩試劑，領取資格仍為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童；

與此同時，9月1日起亦開放65歲以上(1957年(含)以前出生)長者免費領取快篩試劑，民眾可持健保卡至各快篩實名制販售據點免費領取1份（5劑）快篩，免費領取份數，不會計入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

指揮中心提醒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。