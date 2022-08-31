有感客語瀕危、傳統表演藝術相對弱勢，新竹縣文化局舉辦竹風縣藝系列活動，希望引燃鄉親對於戲劇、甚至客家戲曲的熱情，系列活動之一將在本周五於橫山鄉橫山村國王宮演出客家大戲。文化局表示，期望以傳統的科白、優質的表演技藝、年輕化的演出陣容及精采的劇情，再創屬於客家人的表演藝術新象，重現客家戲曲風華。

新竹縣政府文化局主辦《竹風縣藝─13鄉鎮市藝文活動》，從6月開始巡迴13鄉鎮演出戲劇，目前已辦理8場，第9場將在2日晚間6時30分於橫山村國王宮演出客家大戲《一門忠烈─楊家將》，活動免費入場，現場還準備在地客家美食供品嘗，歡迎鄉親前往看戲。

客家大戲展演是客家廟會慶典的重要民俗活動，縣府每年安排國家劇院級的客家大戲，深入地方，讓在地鄉親一睹精采的客家戲曲。縣長楊文科表示，今年規畫全縣13鄉鎮藝文活動，其中客家大戲就占7場次，邀請新樂園戲劇團、台灣戲曲學院青年劇團及松興戲劇團，帶來優質的傳統客家戲曲演出，用藝文活動陪伴大家走過疫情，邁向共存防疫新時代。

文化局表示，除了本周五在橫山鄉國王宮扮戲外，傳統戲曲巡演尚有4場，分別為9月16日晚上6時30分在竹東鎮惠昌宮，由戲曲學院青年劇團演出《西遊記之大戰蜘蛛人》。9月17日晚上6時30分在峨眉鄉隆聖宮，由戲曲學院青年劇團演出《媽祖》。

9月18日晚上6時30分在寶山鄉打中午場域，由松興戲劇團演出《一門忠烈─楊家將》。9月30日晚上6時30分在竹東鎮五穀宮，由戲曲學院青年劇團演出《媽祖》，活動皆為免費入場。