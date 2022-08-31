本土疫情回溫，國內今天再增4例兒童重症個案，分別為3例MIS-C（兒童多系統發炎症候群）和1例腦炎，皆未接種疫苗。其中一名6歲男童未曾確診新冠肺炎，8月中旬發燒、腹痛、嘔吐至急診，原以為是急性腸胃炎，後診斷為MIS-C，所幸目前病況好轉已出院。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增兒童腦炎個案為2歲男童，無慢性病史，8月27日發燒、腹瀉，快篩陽性，8月28日活力食慾下降、疲倦至急診，體溫40.6度，持續性全身抽搐約30分鐘，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷疑似腦炎，給予瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥、免疫球蛋白等藥物治療，於8月29日轉入加護病房，目前病況改善，仍住加護病房治療中。

至於新增MIS-C個案分別為1歲男童、2歲女童和6歲男童。羅一鈞說明，1歲男童無慢性病史，7月11日確診，8月24日起腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹，8月26日發燒，就醫檢查發炎指數升高、凝血功能異常，疑似MIS-C收治住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，目前仍住院治療中。

2歲女童有蠶豆症病史，於8月11日確診，8/22起發燒、咳嗽、腹瀉，8月27日至急診，檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，疑似MIS-C收治住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，目前仍住院治療中。

6歲男童未曾確診新冠肺炎，無慢性病史，8月12日發燒、腹痛、嘔吐，8月13日至急診，疑似急性腸胃炎住院，當時PCR陰性，因持續腹瀉且有紅眼、發炎指數升高，N抗體及S抗體均為陽性，顯示曾感染新冠病毒，診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，病況好轉，已於8月28日出院。

據統計，國內目前累計195例兒童重症個案，包括121例MIS-C、28例腦炎、22例肺炎、10例哮吼、7例到院前死亡、3例敗血症、3例共病、1例心肌炎，其中29例死亡。