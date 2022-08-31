IFA 2022實體展即將於9月2日在德國柏林盛大開展，品牌廠微星科技（MSI）從商務到電競、從生產力到生活相關領域，皆端出旗下全系列包括電競筆電、桌機、零組件、商務螢幕、工業電腦及車載暨商用解決方案，還有首次亮相的智能咖啡機人機界面等新品，以創新產品陣容驚艷登場。

微星針對創作和商務族群推出搭載Intel第12代 Core i7處理器的Prestige 16和Prestige 16 EVO筆電。Prestige 16採用NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti獨立顯卡，為首一款配備16：10比例、mini-LED面板筆電，Prestige 16 EVO則獲Intel EVO平台認證並獨家支援Tobii Aware智能傳感技術。

另今年獲得Computex 2022 Best Choice大獎的Modern MD272系列商務顯示器，採用專業降藍光技術、不閃頻護眼技術及USB TypeC 65W供電，並支援KVM跨裝置切換控制，加上內建獨有的MSI Productivity Intelligence（P.I.）APP，可提供最智能、具效率的便利工具。

主力電競產品線部分，微星則端出了包括MSI電競筆電之王的Titan GT77，與搭載OLED螢幕的Raider GE67HX，並具240Hz高更新率、0.2毫秒反應速率及DCI-P3 100%超廣色域和1,000,000：1超高對比度。

此外，還有搭載首創世上最輕機械式線性軸體的VIGOR GK71 SONIC競技型電競鍵盤、僅73g的電競滑鼠CLUTCH GM31系列，與微星首款採用環境降噪（ENC）演算法的電競耳機IMMERSE GH40 ENC外，也推出了RadiX AXE6600 WiFi 6E三頻電競路由器，與採用Quantum Dot量子點技術、ISP面板號的4K、144Hz刷新率電競顯示器Optix MPG321UR-QD。

至於板卡部分則有微星全新設計、配備堅固耐用的供電系統及TRI FROZR 2S冷卻系統的GeForce RTX 30 SUPRIM系列顯卡，與MEG X670E ACE電競主機板，再加上微星全球第一款符合ATX 3.0標準、並專為PCIe 5.0設計的白金級電源供應器MEG X670E ACE，能承受2倍總電源和3倍GPU電源的瞬間峰值功耗，足以對應下一代高效能顯示卡和處理器，且無需另加裝電源線。

微星科技行銷副總經理程惠正表示，IFA 2022是全球最重要的消費電子展之一，此回微星以多樣化的創新產品和解決方案來協助所有產業和行業，希望協助大家在重新返回原來的工作、生活和娛樂之際，可滿足各種領域對於高端技術的需求。

在商用解決方案領域，微星也首端智能咖啡機人機界面，只需透遺上傳圖片或拍照，即可製作出一杯客製化拉花咖啡，搭配直覺易用的UI界面和電子支付，只需幾個步驟就可以完成訂單，該系統還同時支援銷售分析、庫存管理和廣告投放的功能。

另3.5吋的SBC MS-98M3單板迷你主機，搭載第11代Intel IoTG Tiger Lake-UP3 Core處理器，是一款超耐用、低功耗，並適用於需要高速邊緣運算系統，不僅可作為節能減排應用，同時也活躍地被應用在多種領域，如通過Texcell／France驗證的MSI微星科技AMR-AI-PJ-UVGI智能防疫消毒機器人，可在數秒內有效消滅SARS-COV-2病毒。