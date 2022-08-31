2022美國商機日31日台北登場，美方除了美國在台協會處長孫曉雅到場外，現正訪台的美國亞歷桑納州長杜希(Doug Ducey)亦現身站台。貿協董事長黃志芳強調，杜希來訪並出席美國商機日，極具象徵性、指標性意義，因為亞利桑那州已成為全美的矽沙漠(Silicon desert )，我國晶圓代工龍頭台積電已前往設廠，帶動上百家供應鏈評估或決定跟進投資，他看好亞利桑那州可成為台美科技、產業、經貿合作的新典範。

經濟部貿易局、外貿協會主辦的美國商機日活動，今年採實體、線上並行，近20家美商提出採購需求，聚焦消費電子、穿戴裝置、資通訊產品、5G通訊設備、機械設備、食品等，我方則有100多家企業參與，包括晶元光電、奇美食品等大廠都在其中。

美國亞歷桑納州長杜希，30日率團來台首個公開行程即與AIT處長孫曉雅同台現身美國商機日，杜希指出，台積電在亞利桑那州設廠進度受COVID-19疫情爆發影響而有所延宕，直到近期又開始動工，且以顯著速度進行當中，目前已完成基礎設施，歡迎大家來「小台北」親眼見證台積電投資。

黃志芳指出，台美未來在供應鏈、關鍵產業、經貿合作勢必越來越密切，尤其亞利桑那州已經成為全美的矽沙漠(Silicon desert)，包括英特爾、高通、台積電都要，此次杜希訪台且出席美國商機日開幕極具意義。

黃志芳表示，台灣對美出口金額自疫情爆發前的380多億美元，一路成長到去年的500億美元，成長幅度驚人，在此趨勢下，期盼美國商機日能再為台美雙邊貿易增添更多動能；台灣對美國出口額與中美貿易戰前相比，於2021年達到657億美元，成長8成之多，更創下歷史新高，而台灣亦躍升為美國第8大貿易夥伴，證明台美經貿交流的緊密性。貿協將把握此關鍵時刻，積極布局供應鏈、掌握政策及復甦商機、及爭取拜登政府推動之基建計畫商機這三大策略，持續將台美商務交流推向高峰。