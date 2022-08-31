高雄市社區式身障服務據點今年達132處，市長陳其邁上任以來共計新增26處，今天上午陳其邁特別前往中央公園與身障朋友一起參加嘉年華活動，現場約有16個單位、300多人共同參與，市長與身障朋友同樂舞蹈、組隊示範骰子比大小遊戲，為參與嘉年華的身障朋友加油打氣。
陳其邁表示，高雄市這幾年身心障礙日照服務據點已經增加到132處，日間作業設施有42處，屬全國第一，同時也成立社會共好平台，將社會有愛心的人及需要幫助的團體做一個共好平台，整合更多的資源，也成立府級的通用設計推動平台，在他上任半年內，就將高雄市所有公私的停車場無障礙設施，全部都一併到位。
陳其邁指出，高雄市是一個充滿愛心、溫暖的城市，身障朋友的預算約佔市府社福預算4分之一左右，今年編列明年的預算也增加約有9000萬，市府希望結合更多社會公益團體，與身心障礙朋友及市民共同努力，將身障朋友照顧好，讓社會共好。
陳其邁表示，未來市府將繼續盤點及增設社區式服務據點，明年將再增設日間照顧據點3處、社區日間作業設施2處、家庭托顧3處及社區居住2處，共計10處。
另為提供身障朋友近便性之輔具需求服務，明年將規劃增設小港及那瑪夏2處便利站，持續提升服務量能，期待透過多元且具體的福利措施，讓身障朋友都能夠獲得適切的照顧。
今天的闖關活動、體適能動一動與野餐等，主要讓身障朋友進行安全戶外活動，透過曬太陽、闖關、大地遊戲等運動，促進其體能與活力，現場陳其邁與身障者五哥共組一隊，高拋活動用大骰子，和與會的身障大朋友對抗比大小，整場歡呼加油聲不斷，笑聲滿滿，大家都玩得盡興。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。