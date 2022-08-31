高雄市長陳其邁今天上午前往中央公園與身障朋友一起參加嘉年華活動，，為參與嘉年華的身障朋友加油打氣。(林雅惠攝)

高雄市社區式身障服務據點今年達132處，市長陳其邁上任以來共計新增26處，今天上午陳其邁特別前往中央公園與身障朋友一起參加嘉年華活動，現場約有16個單位、300多人共同參與，市長與身障朋友同樂舞蹈、組隊示範骰子比大小遊戲，為參與嘉年華的身障朋友加油打氣。

陳其邁表示，高雄市這幾年身心障礙日照服務據點已經增加到132處，日間作業設施有42處，屬全國第一，同時也成立社會共好平台，將社會有愛心的人及需要幫助的團體做一個共好平台，整合更多的資源，也成立府級的通用設計推動平台，在他上任半年內，就將高雄市所有公私的停車場無障礙設施，全部都一併到位。

陳其邁指出，高雄市是一個充滿愛心、溫暖的城市，身障朋友的預算約佔市府社福預算4分之一左右，今年編列明年的預算也增加約有9000萬，市府希望結合更多社會公益團體，與身心障礙朋友及市民共同努力，將身障朋友照顧好，讓社會共好。

陳其邁表示，未來市府將繼續盤點及增設社區式服務據點，明年將再增設日間照顧據點3處、社區日間作業設施2處、家庭托顧3處及社區居住2處，共計10處。

另為提供身障朋友近便性之輔具需求服務，明年將規劃增設小港及那瑪夏2處便利站，持續提升服務量能，期待透過多元且具體的福利措施，讓身障朋友都能夠獲得適切的照顧。

今天的闖關活動、體適能動一動與野餐等，主要讓身障朋友進行安全戶外活動，透過曬太陽、闖關、大地遊戲等運動，促進其體能與活力，現場陳其邁與身障者五哥共組一隊，高拋活動用大骰子，和與會的身障大朋友對抗比大小，整場歡呼加油聲不斷，笑聲滿滿，大家都玩得盡興。