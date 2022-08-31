人氣部落客蘇花猴31日在臉書宣布結束16年婚姻，更透露這段時間都在努力調整自己情緒，接著更向前夫道出心裡話：「16年了，徐先生，謝謝你陪伴我到你力所能及的地步，也希望你今後得到的。」

蘇花猴今天發文開頭就表示：「後來，我們什麼都有了，卻沒有了我們」，接著透露和結婚16年的老公在準備離婚中，她表示，近來沒發文主要是不想在最衝動的時刻，寫出最狠的話，至於原因就像老掉牙的劇情就不多加贅述，這短短半個多月，經歷各種負面情緒，但也在人生最低谷時，經歷了很多美好，像是每天有回不完的關心訊息，以及家人、姐妹相陪，讓她感性的說：「這陣子，我真的是個超級索取者，但也真的感受到很多很多溫暖，原來這世上有那麼多人愛我」，接著強調未來會帶著這些愛，再次勇敢走下去。

蘇花猴也不忘向老公隔空喊話：「16年了，徐先生，謝謝你陪伴我到你力所能及的地步，也希望你今後得到的，是值得你錯過這樣溫柔、漂亮、大方、可愛、勇敢、善良、能幹且什麼都不圖你，只圖你愛的我」，讓人看了為之鼻酸。

對此，網友紛紛留言打氣：「沒有了我們，回歸到單純的自己，擁有最大的自由與自在」、「錯過你是一種損失！你值得更好的」、「沒有對錯，也不要想對錯攬在自己身上...錯過妳是一種損失...加油！一個人的生活其實更美好」。