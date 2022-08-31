友達光電與北科大共同成立「友達北科聯合研發中心」，於今（31）日舉辦揭牌儀式，打造前瞻實驗場域，未來研發中心將聚焦智慧製造、智慧節能與自動化技術等核心領域，雙方共同擬訂短、中、長期研究發展計畫，盼集結北科研發能量，布局尖端技術開發，期以促進產學知識技術的交流移轉，培育新世代高階研發人才，厚植智慧製造場域的競爭力。

友達光電董事長暨執行長彭双浪及北科大校長王錫福共同主持典禮。友達與北科大自2019年至今合作超過30個產學合作案，具體場域應用包含專業工業型機器人、影像辨識、製程預測最佳化、設備預警、虛實整合應用等等，後續可延伸技術合作擴展到AI語音互動系統、全地形無障礙移動、多工協作型機器人，雙方團隊密切合作持續提升技術應用。

今日揭幕儀式所展演的為全自動清潔機器人和機械手臂，皆是友達光電和北科大團隊最新研發成果。全自動清潔機器人可自動規劃清潔路徑，搭配智慧辨識避開障礙物，亦有自動回充功能，有效減少工廠人力成本；機械手臂則是具備動態夾取技術和精準控制能力，大幅提升夾取的精準度，搭配3D視覺化操作介面，無須進到工作場域即可操作機械手臂。除了展品本身的功能創新，其極具科技感的設計外觀，是真正將研發成果推向產品、展品實際落地場域應用。