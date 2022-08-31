九三軍人節即將到來，蔡英文總統今天透露，這段時間，國軍的任務繁重，肩負的壓力也很大。她日前請經濟部長王美花一起思考如何團結民間力量向國軍表達感謝。這幾天，經濟部號召民間企業，推出「軍人專屬優惠」，包括四大超商、許多知名的連鎖餐飲業都加入敬軍行列。

蔡英文在臉書表示，這段時間，我們國軍的任務繁重，肩負的壓力也很大。除了到第一線給國軍弟兄姊妹加油打氣。她也請經濟部王美花部長一起思考，如何團結民間的力量，一起向國軍弟兄姊妹表達感謝。

她說，這個星期六就是「九三軍人節」，這幾天，經濟部號召民間企業，推出「軍人專屬優惠」，包括四大超商、許多知名的連鎖餐飲業都推出一系列敬軍優惠方案。「王美花部長告訴我，不到一天的時間，就有非常多的民間企業踴躍響應，讓我很感動，也很感謝大家對國軍的支持」。

她相信，這些方案就是展現台灣社會感受到國軍的辛勞與付出，希望用行動感謝國軍、力挺國軍的團結力道。謝謝國軍在第一線捍衛國家安全，也謝謝大家共同支持國軍。「我們一起當國軍的後盾，團結守護台灣」。