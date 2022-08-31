童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉示範膀胱鏡檢查方式。（陳淑娥攝）

童綜合與美商AIXMED Inc合作尿液細胞檢測AI分析研究，31日舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」。（陳淑娥攝）

童綜合與美商AIXMED Inc合作尿液細胞檢測AI分析研究，31日舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」。（陳淑娥攝）

台中梧棲童綜合醫院照顧持續近500位膀胱癌病患，每3個月1次的侵入式膀胱鏡檢查對病患相當痛苦。童綜合1年前與美商AIXMED Inc合作尿液細胞檢測AI分析研究，31日舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」。黃姓婦人今年更僅使用尿液分析，就揪出尿路上皮癌，讓疾病能早期治療與控制。

童綜合醫院為了提供病患最精準的治療與追蹤，與美商AIXMED Inc進行合作，童醫院2.0數位轉型新紀元於泌尿外科膀胱癌精準照顧上搶先落地，將過去雙方累積研發合作之成果，落地導入尿液細胞學癌細胞之檢測分析，為膀胱癌病患精準追蹤治療及疑似膀胱癌尿液細胞學檢測，提供AI加持之臨床研究與應用。

71歲黃女士到場分享，6年前確診膀胱癌並切除腫瘤後，前2年需每3個月進行膀胱鏡定期檢查，接下來2年則為每6個月進行膀胱鏡定期檢查，之後則改為每年進行1次膀胱鏡檢查。黃女士6年來10多次膀胱鏡檢查，深刻感受到不舒服與不便，沒想到今年僅使用尿液即可進行細胞學檢測的AI分析，就揪出尿路上皮癌，讓疾病能早期治療與控制。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，醫院持續照顧近500位膀胱癌病患，每年累計尿液細胞學檢查數量也超過5000次。目前有AI的分析協助，搭配量化報告，將帶給膀胱癌病患更精準追蹤計畫，更可以在侵入式膀胱鏡檢查安排上，有更客觀的細胞學依據建議，甚至減少侵入性檢查的頻率。

童醫院與AIXMED Inc進行合作，AI輔助細胞病理醫師診斷尿液細胞學的研究成果，從一開始的研發到學術研究發表，直到現在進入應用階段，已大有斬獲。今年6月獲細胞腫瘤學領域排名第一之國際知名期刊Cancer Cytopathology刊登，也同時獲選為該期刊2022年第二季Top5重要期刊，於官方推特大幅報導。

病理部主任曹唐義指出，尿液細胞學檢測報告的AI分析研究，除了數位化外帶來的效益外，將能大幅減少細胞病理醫師與細胞醫檢師常常得在顯微鏡數萬細胞下，不能漏掉任何一個癌細胞的工作負擔。更能在這些額外的客觀分析標準下，提供泌尿科醫師更精準的疾病控制與病患照顧依據參考。

總院長童敏哲表示，有鑒於生醫領域的AI研發與應用日新月異，童醫院特別與美商AIXMED持續合作，落實追求專業精準與卓越的理念與核心，期待透過傳統診斷流程的數位化、數位資料的再應用、數位轉型的落地，來達到更好的疾病控制與病患照顧。藉由深度合作，將持續導入產學合作與研究，透過AI加持檢測的分析，精準照顧病患，接軌國際照顧品質。