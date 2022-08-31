民進黨新竹市長參選人沈慧虹今開記者會，推出回收再升級、掩埋場升級2大環保政見，將擴增回收車數量等方式，增加民眾回收意願，也讓廢棄物再利用，達循環經濟，讓竹市持續邁向永續城市。

沈慧虹今在市議員曾資程、鄭美娟、施乃如、陳建名，議員參選人楊玲宜、林盈徹陪同下，開記者會闡述環保政見。

沈慧虹說，過去的回收車因沒有壓縮功能，民眾經常大包小包拿垃圾下來卻遇滿車，未來將透過「回收車加量」，以及利用「大數據派車」，在回收熱點加派車輛，讓民眾更便利。

竹市過去推動零廢棄政策，設置全國首座的高效廚餘處理廠，24小時就能完成廚餘發酵，處理後的有機生質材料更能作為培養土使用，達到循環經濟的效益。

沈慧虹今再提出零廢棄政策，包括兩大升級，首先「回收再升級」，要加派回收車，也要藉大數據派車，搭配AI人工智慧及物聯網技術，改善回收效率；其次是「掩埋場升級」，將活化掩埋場，增設環境教育空間，透過木質廢棄物再生、高效廚餘處理、底渣飛灰再利用等，達到循環經濟。

沈慧虹過去曾任新竹市副市長時，曾擴增風城資源回收站數量，從原本的7個站點增加至40個站點外，並整建資源回收場，未來也將持續努力，與市民攜手打造永續、宜居宜業的城市環境。