導演黃婕妤（右）與愛愛內含光演員柯震東（左）、詹子萱（中）聊戲。（麻吉砥加提供）

夏于喬、詹子萱飾演姊妹。（麻吉砥加提供）

洪都拉斯、苗可麗演夫妻。（麻吉砥加提供）

林哲熹、巫建和飾演好搭檔。。（麻吉砥加提供）

詹子萱表現有大將之風。（麻吉砥加提供）

性愛話題家庭劇情劇《愛愛內含光》，8日正式公布主演卡司集結柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯與大勢新人詹子萱，也同時發布8位主演個人版視覺，從海報中可窺見演員群各樣表情，有哭笑不得、憂鬱苦臉等，彷彿預告每個演員可能遭遇的情緒狀況以及故事發展。

《愛愛內含光》由黃立成領軍的麻吉砥加電影公司與幸運火花創意首度投入影集製作，曾入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎的知名導演黃婕妤首次執導影集，主演群演出經歷豐富，有趣的是幾人曾有共同合作經驗，曾合作賣座國片《月老》的柯震東與馬志翔，此次將與劇中姊妹詹子萱及夏于喬各有發展，兩人是否有機會成為「連襟」關係引人好奇。

黃婕妤導演大讚演出痞痞帥氣男孩的柯震東非常有魅力，「反應快的他很擅於與其他演員丟接球，總是在action之後給予意外的驚喜。這次很開心可以他合作、畢竟當初寫這個角色時真的就是想像著他在寫的。」

黃婕妤並透露，此次最讓她感到壓力的演員就是馬志翔，因為擔心已有其他成熟導演經驗的馬志翔會讓她在拍攝時感到壓力，但沒想到馬志翔私下是暖男一枚，常常一起幫劇組加油打氣，成為她拍攝時最重要的精神支柱之一。

與柯震東過往在《金錢男孩》湊成對的林哲熹，在本劇另起爐灶，與其他人組成CP，男男組合的演出讓導演讚不絕口，經常拍得太投入忘了自己在導戲。另外詹子萱是出品公司，麻吉砥加力捧的新人，因為這個原創的故事，導演希望可以找到全新面孔擔任此次劇中有自信又大膽的第一女主角，詹子萱的表現也讓所有演員眼睛一亮，稱讚她很有大將之風。

《愛愛內含光》劇中集結各個年齡層會遇到的情感議題，父母輩代表是苗可麗與洪都拉斯，倆人是搞笑擔當，有3個小孩的老夫老妻仍然每天鬥嘴，甚至在苗可麗目睹洪都拉斯打手槍之後還鬧著不再幫家裡做飯，讓大家吃土；30、40歲世代代表則是夏于喬與馬志翔夫妻，年齡相差13歲的他們曾是火辣辣的師生戀，曾經一夜7次的他們如今卻是7年一次，遭遇7年之癢的夫妻危機；最年輕的20歲世代組合反映出現今的交友生態，詹子萱與柯震東的角色是大學同學，但是都是會在交友軟體上認識新朋友，不談愛、只做愛的Ｚ世代，詹子萱在家乖乖牌模樣，私下卻是努力在經營性愛知識的YouTuber；家中唯一的兒子林哲熹是個不愛女生的男同志，交往多年男友的他一天遇到跟他八竿子打不著的八加九巫建和，兩人組成了地下賭局的好拍檔。

導演黃婕妤曾以短片獲得美國獨立製片人影展最佳女導演獎，她出生台灣於印尼成長，之後再到美國留學，曾在多個地區生活，此次以多元文化的角度思考台灣的家庭文化，為什麼極少談論「性愛」，甚至提到性就聯想到色情？因而產生《愛愛內含光》這個故事，想破除台灣家庭成員對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層成員發生的大小事，來帶出每個人在各年齡層都可能遭遇的兩性議題。關於本片尺度？她賣起關子，表示之後播出就知道了，「肯定不會讓大家失望的」。她也分享影集片名《愛愛內含光》出自於詩篇〈座右銘〉的「曖曖內含光」，刻意將曖改成愛，因為影集探討的是愛，也是愛愛（指性），希望傳達愛愛是很美好、很自然的事，以健康、開放的觀點來看性。

《愛愛內含光》團隊不只話題吸睛，幕前、幕後工作人員也吸「金」，網羅金鐘獎、金馬獎、台北電影節、法國尼斯影展等各大獎項殊榮，共累積超過18座各大影展獎項，黃婕妤導演表示首部戲劇長片邀請到金獎團隊合作，壓力是一定存在的，但那更是動力，「希望觀眾看到這個作品時可以被感動，也可以在這些角色上找到共鳴」。該劇預計於2023年播出。