2022年九合一選舉領表登記進入第三天，新北市議員蔡淑君、陳儀君與洪佳君下午1點合體登記，「三君」互為議會好同事兼好姊妹，也立下承諾，當選後每票30元選票補助款，會全數捐出，為更多急難待援的學生打開保護傘。

蔡淑君、洪佳君與陳儀君三人為登記展現好默契，衣著皆穿白色T恤搭配牛仔褲，象徵年輕氣息外，也在俄烏戰爭、台海關係不穩定的當下，期許世界和平。

被網友稱為「林口人共同的阿姨」新北市議員蔡淑君，上一屆在第二選區（新莊、五股、泰山、林口）獲得3萬8004票，拿下該區最高票，由於每票可獲得30元的經費補貼，總計獲得114萬餘補助，她兌現選前承諾，全數將捐給教育局專戶，作為選區內學童的救急基金。

蔡淑君表示，他從縣議員到現在第三屆市議員，四屆都循此「慣例」，全數將選補助款捐出，平時活動加上兒子麵包店開幕時也捐出當天營收，估計共捐了600多萬元，幫助急難家庭的學生度過難關，目前該戶頭內還剩有100多萬元，有需要的孩子可隨時申請。這屆若順利當選，補助款照樣全數捐出。

同樣尋求「五連霸」的市議員洪佳君，上屆第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）也囊括3萬8028票，她此次感於好姊妹如此善舉，今年決定一起登記參選展現團結氣勢外，也共襄盛舉將捐出當選選舉補助款，加入做好事行列。

身為新北議會「模範生」的陳儀君，在第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）服務有口皆碑，她說，不僅每年固定做公益，每年發送助學金大文山區弱勢家庭學子，總計逾1142位學生受惠，而且從上一屆起，也將選舉補助款70幾萬全數捐出，今年挑戰第四屆市議員選舉，當然也要與好姊妹共襄盛舉。