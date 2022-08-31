中職睽違9年再有交易案達成，樂天桃猿與富邦悍將進行「2換2」的交易案，桃猿領隊浦韋青認為此筆交易是雙方各取所需，也期待昔日第一指名的楊晉豪能夠再突破。

這次交易案是繼2013年統一獅投手蔡璟豪交易Lamigo桃猿左投林家瑋後，中職再次成功的交易案；桃猿送出投手王躍霖、野手林澤彬，向富邦換來投手楊彬、野手楊晉豪。

浦韋青表示，一開始只是保持簡單想法，因為王躍霖、林澤彬身手還在，只是在桃猿空間比較少，希望能夠透過交易案讓他們有更多發揮空間，大約在2週前聯繫上富邦，對於對方提出的條件很滿意；富邦領隊林華韋也說，當初桃猿主動上門詢問交易可能性，雙方各自提出想要的選手，很快達成共識。

針對2017年富邦首輪指名的楊晉豪，浦韋青認為，雖然他近年來受到傷勢影響，導致表現並不經驗，「但他整體還不錯，相信在我們的體系培養下，有機會再突破。」至於楊彬則是會定位在先發，2位新同學也都會先跟隨一軍。

林華韋也提到補強31歲的王躍霖、23歲林澤彬的看法，「雖然大家都覺得他年紀大，但我們是覺得還好，他才31歲又有經驗；林澤彬則是年輕的中線，會是球隊需要的人才。」