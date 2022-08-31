疫苗採購爭議延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日再度親上火線，表示少數外界人士將簽辦公文的保存年限與簽訂契約的保密年限混為一談，影射公務員規避監督、涉嫌不法，這些傳聞都與事實不符。近期指揮中心正進行次世代疫苗的採購，希望政治、選舉的工作不要影響到這些工作，妨害國人的健康和安全。

王必勝表示，疫苗採購是依照合約所訂保密年限辦理，保密年限期滿，即可公開相關資訊，沒有所謂的保密30年的問題。疫苗採購都受立法院監督，並成立疫苗採購調閱專案小組供立法委員調閱，同時接受審計部與監察院查核及約詢監督。

對於少數外界人士將簽辦公文的保存年限與簽訂契約的保密年限混為一談，甚至在毫無事實根據下，任意影射公務員規避監督或涉嫌不法，王必勝也鄭重宣佈，這些傳聞均與事實不符。

王必勝表示，這1年多來，指揮中心共採購5000多萬劑疫苗，這些不同廠牌、種類的疫苗，都在個階段提供民眾施打，讓民眾擁有保護力，「我想我們的團隊竭盡全力、恪守法規，沒有不法情事，也絕對經得起考驗」。面對少數人的抹黑、造謠、以訛傳訛，指揮中心會不斷說明、澄清，也希望民眾持續給我們支持。我們的團隊正在進行次世代疫苗的購買，希望能儘早買到，讓國人施打，也希望政治、選舉的工作不要影響到這些工作，妨害國人的健康和安全。