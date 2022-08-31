根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)印尼輕薄筆電截至2022年6月份已蟬聯22個月市場銷售冠軍，今年上半年亦以31%市佔率排名市場第一，第二季及6月分分別以33%及35%市佔率坐穩龍頭地位。

宏碁旗下輕薄筆電主打輕、薄、美、強的四大特點，輕薄易攜性為奔波於會議間的商務人士，或是穿梭於課堂間的年輕學子的最佳首選，現代使用者對於筆電外型、輕薄和效能皆日漸重視，宏碁積極創新研發，將旗下輕薄筆電集時尚風格、強大電力兼具實用性於一身，專為行動工作者的需求而生。

此外，宏碁以包裝、活動、影片及動畫設計等六個不同項目獲得多項2022年紅點品牌與傳播設計獎（2022 Red Dot Brands & Communication Design awards），其中Aspire Vero及Aspire Vero 國家地理版皆因友善環境及包裝創新設計雙雙贏得「包裝設計（Packaging Design）」獎項。另外，宏碁全球Project Humanity紀錄片及活動專案分別在「電影與動畫（Film & Animation）」及「廣告（Advertising）」類別中獲得兩個獎項的肯定。

Predator《IT LIES WITHIN》神力覺醒電競活動獲得「廣告（Advertising）」類別獎項，而ConceptD500、ConceptD100產品影片則因以精采的故事內容獲「電影與動畫（Film & Animation）」類別獎項，以上獲獎榮耀亦為宏碁長年累積的紅點設計得獎名單增添光芒。