在媒體報導社群平台Snapchat母公司Snap Inc計畫裁員約20%後，該公司宣布兩名廣告業務的高層主管已經離職。

Snap周二表示，商務長Jeremi Gorman和美洲區廣告銷售部門副總裁Peter Naylor已經離開公司並將加入網飛（Netflix Inc）。

受此消息打擊，Snap周二盤後股價大跌6.2%，報9.39美元。華爾街對該公司的廣告業務前景轉趨謹慎。

廣告業務是Snap主要收入來源。

The Verge在周二稍早前報導，Snap將大幅裁員，負責開發擴增實境（AR）眼鏡Spectacles和自拍無人機Pixy的硬體部門，以及負責協助開發人員為Snapchat和社群地圖應用程式Zenly打造迷你app和遊戲的團隊將受到影響。

Snap拒絕對此報導發表評論。

由於利率升高、通膨過熱與歐洲能源危機導致全球經濟增長放緩，越來越多科技公司、加密貨幣交易所和金融公司宣布裁員或放緩人員招聘。

Snap在7月下旬發布財報，其上季業績表現不如市場預期，並表示一些廣告主仍然面臨供應鏈中斷和勞動力短缺等問題，在通膨創新高之際，許多廣告主正苦於成本不斷攀升，導致廣告方面的支出縮水。當時Snap即警告公司將大幅放緩人員招聘。

Snap第二季營收年增13%，為11.1億美元，仍不及分析師已經調降的預測（11.4億美元）。第二季經調整後每股虧損為2美分，超出市場預期的每股虧損1美分。自7月21日發布第二季財報以來，Snap股價又跌掉了近39%，今年以來股價崩跌80%。

網飛周二發布聲明，宣布Snap高層Jeremi Gorman將擔任全球銷售部門總裁，而Peter Naylor將從9月起擔任廣告銷售部門副總裁。