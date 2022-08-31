瑞士工程集團ABB周三表示，旗下的渦輪增壓業務Accelleron目標將淨利的50%至70%撥出作為股息，並且希望在中期達成2%至4%的營收成長目標。

Accelleron的中期EBITA(息稅前獲利)利潤率目標為23%至26%。

ABB在七月曾指出，會將該業務分拆出來，並在今年10月於瑞士的SIX證交所上市，而ABB將更加專注於電氣化和工業自動化的發展。

Accelleron的產品可應用於航海、能源、鐵路等產業部門，渦輪技術可以加強引擎輸出，提高效率，同時也減少燃料消耗。

Accelleron預計2022年實現1.5億美元的營業利益，並且除非有發生不可預見的事件，打算在2023年上半支付約7500萬美元股息。

ABB將分拆的該子公司，2021年銷售額為7.56億美元，員工人數為2300人。