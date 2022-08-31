農委會今天表示，為了讓民眾願意親近，以提高認養意願，103年起推動公立動物收容所轉型為動保教育場所改善工程，迄今約10縣市已建置新式場域，另台南、彰化已選址待建。

農委會畜牧處今天發布新聞訊息指出，有鑑於各縣市依動物保護法規定設置的動物收容所，原先在民國88到90年間由地方環保局簡易設備改建而成，多為鐵皮、鐵籠建材，空間不足、衛生不佳、動物福利不足，農委會規劃「政府公共建設計畫－103至107年度改善政府動物管制收容設施計畫」，102年6月獲行政院核定執行。

後來104年動保法修正施行收容動物零撲殺重大變革， 各縣市動物收容空間需求大增，加上多縣市遭遇抗爭問題須與當地民眾溝通，計畫延至113年底止屆期。

畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時指出，迄今建置新式動保教育場所有高雄市、嘉義縣、新竹市、台中市、桃園市、基隆市、澎湖縣、金門縣、花蓮縣及苗栗縣等，另外台南市、彰化縣已經選址，但遭遇當地民眾反彈，持續溝通中。

除了建置新式場域，江文全指出，還有10多個縣市採用改建方式革新，例如宜蘭縣，以及有6、7處收容中心的新北市，也用改建方式改善收容中心運作現況。

畜牧處統計，從103到111年，農委會已投入新台幣17.1億元經費，補助20個縣市，完成26處動物收容所改建、新建或修繕工程。

相對於歐美有些國家、地方，除了占比很低的純品種犬部分，已幾乎不買賣寵物，多數民眾飼養犬貓多是透過認養。江文全重申，改善動物收容所環境，可讓民眾更願意親近收容所，也能提高認養率，建立更友善動物的生命觀，目前有幾處已啟用的新式場域頗獲外界肯定。

畜牧處舉例，包含105年7月6日啟用的「高雄市燕巢動物保護關愛教育園區」，除是首座新式動保場域，109年1月20日並成為全國唯一以動物收容所場域通過環境教育設施場所認證審查的動物園區。「金門縣動物收容中心新建工程（第二期）」則獲得108年度優良農業建設工程獎－建築類優等工程獎。

還有「台中市動物之家后里園區」，獲得2019國家卓越建設獎－最佳規劃設計類－金質獎、2021建築園冶獎及中華建築金石獎－金石首獎等多項建築獎項。而總統蔡英文109年7月21日也參訪了「新竹市動物保護教育園區」，藉此鼓勵民眾用領養代替購買。（編輯：張雅淨）1110831