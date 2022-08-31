國聯東西區兩大豪強，紐約大都會、洛杉磯道奇3連戰開打，這是他們季後賽前最後一次系列賽，也被視為季後賽的前哨戰。本季例行賽他們只有7次交手機會，前一次4連戰打成2勝2負平手，這次3連戰就是提前一決高下了。結果31日道奇在首戰以4比3險勝，收下第90勝。

大都會首局下靠著馬泰（Starling Marte）精采的觸擊安打先馳得點、馬泰後來又和坎納（Mark Canha）各轟1發陽春炮。道奇則是在第2局攻到兩出局滿壘，大都會投手「台灣走路」華克（Taijuan Walker）此時內角切球失控，變成送分的觸身球，勒克斯（Gavin Lux）再一棒敲回兩分。第7局又是勒克斯適時安打幫道奇攻下超前分。

The first run of the game was unique. #LGM pic.twitter.com/dAkyP5idwE — New York Mets (@Mets) August 30, 2022

Gavin for the lead! pic.twitter.com/yUBRw1tWuE — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 31, 2022

9局下半只領先1分的道奇，為了節約牛棚人力，決定把命運交給菜鳥投手瑞德（Jake Reed）。瑞德登板立即被敲安打，但他讓對手擊出雙殺打解圍，最後以內滾結束比賽。這是瑞德生涯首次救援成功，他不禁振奮高呼，「我很感激他們相信我，給我這個機會。這是我生涯最佳時刻之一，超過我首場比賽。」

大都會投手華克說：「我覺得我們表現很好，但碰上強隊總是不免一場惡戰，今晚是對方贏了，我們明天會討回來。」儘管天候不佳，旁邊又在打美網，大都會主場仍湧入4萬人。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「對方是一支好球隊，觀眾充滿活力，如果你身在這裡肯定會想要贏得比賽。」