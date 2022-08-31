新北市土城宜蘭縣同鄉會28日舉行會員大會，同步成立力挺新北市長侯友宜連任的後援會，其中新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛先前因支持立法院長游錫堃，也到場挺侯，引拔樁聯想。正國會立委陳歐珀今否認此種說法，並強調「宜蘭同鄉會多數鄉親不會同意這種說法」。對此，土城宜蘭縣同鄉會理事長、新北市議員林金結表示，陳燕飛出席超越藍綠及選舉層次，盼有心人士不用政治操作。

陳歐珀在臉書發文指出，陳燕飛以總會長身份出席活動，侯陣營及特定媒體曲解為成功將林佳龍「拔樁」，如此被吃豆腐不僅陳燕飛無法接受，陳燕飛說「要挺，就是挺真的，不是設計與人同框拍照就叫『拔樁』」。

陳歐珀指出，這件事凸顯國民黨知道「宜蘭同鄉會」在新北市的影響力有多大。2014年游錫堃院長參選新北市長得到93萬票，然而同期的新北市議員選舉，民進黨總共只拿到81萬票。事後分析，會產生這將近12萬票的差距的原因，正是在新北打拚的宜蘭人，對於游錫堃過去擔任宜蘭縣長期間打造「宜蘭經驗」的肯定。

對此，主辦當日活動的林金結說，陳燕飛當天致詞時指出，他是自動地參加侯友宜後援會成立活動，他出席是超越藍綠及選舉的層次，是基於對市政的肯定、關心和對鄕親的關懷，盼有心人士不用政治操作，更不用為難任何人。