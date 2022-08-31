親民黨主席宋楚瑜31日陪同3位親民黨提名的基隆市議員參選人莊錦田、楊秀玉及郭美秀赴基隆市選委會登記，受訪時表示，目前已有許多不同黨籍的政治人物，尋求他協助站台輔選。但宋楚瑜表示，對於非親民黨籍的參選人，將看看提出的政見，再做決定不遲。

宋楚瑜表示，從基隆到高雄，各地的候選人都尋求他協助站台輔選，他指出，基隆市國民黨提名的謝國樑和他有兩代交情，高雄市藍綠雙方的候選人也有兩代交情。他指出，至於最後會幫誰站台，則將看看候選人提出什麼樣的政見，再來做最後決定還不遲。

問及宋楚瑜是否會幫曾經是親民黨籍的無黨籍台北市長參選人黃珊珊站台時，宋楚瑜表示，台北市三組市長候選人都找過他，但他認為應該要先看看候選人提出的政見，他再決定要推薦哪位候選人。

宋楚瑜說，台北市三組市長候選人，他現在只要站了一個，就得罪其他兩個，因此暫時不會做決定。他指出，若其中某位是披著親民黨戰袍出征，如他身邊的三人，他自然責無旁貸，但他現在面對這三組候選人，還可以暫時緩一下，不用馬上決定。

提及宋楚瑜是否會支持黃珊珊，宋楚瑜表示，黃很優秀，但她接下來在台北市提出什麼政見，也請大家一起公評。他表示，每位好的候選人，他都願意跟大家說，「投給真正為大家好好做事的人，不要猶疑，加油！」

黃珊珊以無黨籍身分參選台北市長，事前是否有與宋楚瑜討論？宋楚瑜表示，用哪個政黨來提名，只是一個程序而已。但是否會幫子弟兵站台，宋楚瑜則說，現在從台北、屏東、高雄到花蓮，都是他的老夥伴，若哪個候選人說他與宋楚瑜沒有關係，那他就省了很多事情了。