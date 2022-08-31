我國流浪動物零撲殺政策2017年2月上路，收容所空間的爆滿成了嚴肅的社會議題。農委會表示，農委會自2014年啟動全國公立動物收容所轉型為動物保護教育場所的改善工程，期望能有效提升收容動物認養率，但會針對飼主進行基本評估和教育，並透過「黑名單」、「灰名單」來管理。

農委會畜牧處副處長江文全表示，零安樂政策施行至今，農委會一直系統性的輔導地方政府將公立收容所轉換成動保教育園區，讓動物收容中心不只是單純收容動物也兼具教育功能，新的收容所也不會像早期只是犬貓圈養的場域，這些都是實質的轉型。

江文全說，雖然上述轉型的目的之一是提升收容動物的認養率，但認養都有一定的SOP，首先會針對飼主進行基本評估和教育，有些縣市還會要求一定的上課時數才能認養，也有建立全國認養人的「黑名單」和「灰名單」，若曾經被認定違反「動保法」並依法裁處者，會加強管理。

江文全解釋，「黑名單」是曾被地方政府處分禁止認領養者；「灰名單」是曾經有棄養，以及短時間認領養一定數量者，尤其短時間大量認領養的申請人會請防治所、動保處來註記。

江文全坦言，各縣市政府受限於人力和所在地的城鄉差距，資源較多的六都在這方面的落實可能還比中央嚴格，其他縣市頂多只能做到基本評估和關懷。