通膨居高不下、全球貨幣緊縮方向確立、民眾普遍看淡經濟前景，外加，近期兩岸關係緊張，8月又逢暑假與民俗月來臨，原本就是購屋淡季，房仲業者統計自家門市交易量都呈現年、月雙減的市況。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，去年8月國內疫情明顯降溫，後疫時代遞延買氣出籠，讓交易量大爆發，反觀今年8月市況，因全球持續高漲的通膨狀況下，全球積極升息來抑制，持續性的貨幣緊縮讓資金退潮，全球經濟前景恐難樂觀，市場瀰漫保守觀望氛圍，讓今年8月全台房市交易呈現年、月雙減的市況。

受到國內外整體經濟環境影響，8月份不動產交易量呈現量減。根據中信房屋統計，8月不動產交易件數較上月下滑9.2%，對比去年同期減少18.9%。本月份除台南表現較上月增加27.6%及高雄月微增0.8%外，其餘各都都呈現量減的情形。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年民眾的觀念進步開明，民俗月對帶看量和購屋意願的影響不大，而近月的交易量縮，主要是因立院新會期開議後，平均地權條例的修法可能再度成為焦點，對房市交易帶來變數，購屋族多少抱著觀望心態，出價也相對理性保守，導致交易放緩。

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店8月成交業績，全台與上月相比，量縮8.2%，可是與去年同期相比，減少20.3%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，市場不好時鬼月衰退更為明顯，加上民眾認為房貸直逼3%心理關卡，交易很難樂觀。她說，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，第三季央行理監事會預期應會持續調升利率，兵臨城下的升息壓力，必然讓買盤再縮，購屋人購屋步調可能放緩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，自從3月份央行升息之後，國內外的利空不斷，4月下旬在本土疫情爆發之下，買氣一路下滑，而6月的股災更影響購屋人的資金與信心，近期則有民俗月與兩岸情勢緊張等因素干擾，過去四個月房市利空訊息一波接一波，難免影響短期的購屋信心，不過在利空淡化後，9月就顯得更為關鍵，要觀察遞延買氣是否能夠逐漸回流。