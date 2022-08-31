國民黨台北市長參選人蔣萬安今日舉行「永續首都、台北萬安」記者會，公布市政最高顧問團，分別是陳威仁、李永萍、邱文祥和陳永仁等4位前台北市副市長。蔣萬安表示，4人對台北市非常熟悉，市民已厭倦政治口水，期待出現能大力帶領台北市往前的市長，能盡速完成市民期待的公共建設，自己有信心與團隊一起做到。

蔣萬安表示，4位市政最高顧問過去對於台北的發展都有卓越貢獻，其中，前台北市都發發局、工務局長、副市長陳威仁是城市願景的推動者；前文化局、文化基金會董事長、副市長李永萍是文化行政力的實踐者；前衛生局長、聯合醫院總院長、副市長邱文祥是健康城市的守護者；前環保局長、祕書長、副市長陳永仁則是永續發展城市的先行者。

蔣萬安強調，台北市未來將從「永續社區總體營造」的角度出發，分別推動「防災社區」、「 低碳社區」、「 永續社區」，訂定「減碳」及「調適」的短、中、長期目標、減災、調適路徑，讓台北成為包容、安全、韌性的永續城市，這部份需要借重陳永仁的經驗。

蔣萬安說，新冠疫情改變了全世界的生活型態，對於台北市的衝擊也非常巨大，未來將建構一套統合型之防疫體系及應變模式，保障台北市民可以安居樂業，另外，結合政府與民間資源，有效運用智能科技，組織社區、醫療、衛生等跨領域網路，提供健康促進、疾病預防與篩檢等服務，並解決長照、食安等問題，這些需要借重邱文祥的經驗。

蔣萬安指出，市府應該讓各局處都成為文化的推手，各項業務融入美學概念帶動城市的改變；未來若當選市長，將會把「文資、藝術、文創」與生態、綠化及環境議題結合，並延伸到社區營造，打造屬於台北的城市美學，且讓世界看到，這些都需要借重李永萍的專業跟經驗。

蔣萬安說，自己一直在思考未來2030台北，將是一個什麼樣的城市？保障市民享有安全無虞的居住環境、遠離環境風險、解決城市交通問題，讓市民安居樂業，在台北勇敢的追求自己的夢想，擁有無限的可能及未來，這些都是未來自己當選市長後最重要的使命，這些需要借重陳威仁的經驗。

4位最高顧問一致讚許蔣萬安具備了年輕活力、有遠見、決斷力、國際觀及包容力等人格特質，可以讓台北市再次與國際接軌，是後疫情時代最適合的台北市長。

李永萍強調，台北市本來是一個響亮的國際品牌、大家感到非常驕傲的國際化城市，聽障奧運會、花博會、世界設計博覽會，都做到一個巔峰，使得台北成為創意城市，但這樣的國際接軌與光榮感，近幾年因為台北市府不同的施政理念，以及疫情發生，導致台北市跟世界的連結變得中斷，「台北市不需要再一個自作聰明的市長，因為台北市政千絲萬縷，沒有一個人了解所有的全部，我們需要的是一個胸懷若谷的市長」。

李永萍指出，蔣萬安的國際觀、年輕活力、包容力，能夠吸引專業人才、不同年齡層不同領域的人願意跟他一起打拚；更重要的是，蔣萬安有一個台北市長要成功的特質，就是他不會一個人專斷獨行，自以為自己什麼都懂，是能夠虛心傾聽專家的意見、綜合專家的能力，一起全力往前衝的人，這正是台北市當下需要的市長。