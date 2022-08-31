犯罪所得高達8億5275萬多元的碩天科技炒股案，台灣高等法院更二審將秦庠鈺依高買證券罪判刑7年10月，周鼎及陶然判刑7年半，陶易森及葉治平判刑5年10月。前媒體人陶煥昌幫助高買證券罪判刑1年4月，緩刑3年。陳信宏散布不實資料罪判刑1年7月。緩刑4年。可上訴。

秦庠鈺及陶然分別未扣案犯罪所得4億2637萬多元沒收，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

檢方偵辦鼎立集團總裁秦庠鈺吸金案時意外發現，股市炒手周鼎透過友人結識陶然等人後，在2011年共同操縱碩天股票，前主播陳信宏在媒體刊登不實訊息，假稱碩天股票有很大上揚空間，然後周鼎等人利用93個帳戶炒股，獲利8億5275萬多元。

高院更二審斥責秦庠鈺等人共同操縱或幫助操縱碩天公司股價，破壞證券市場交易機制，混淆投資人判斷及市場供需價格，造成碩天公司股價悖離市場機制，且犯罪所得高達8億5275萬多元，對國家金融、經濟秩序所造成之危害非輕。

更二審審酌陶煥昌、陳信宏之犯罪情狀等項，認宜緩刑，對陶煥昌併予宣告緩刑3年，對陳信宏併予宣告緩刑4年，並命被告陳信宏於判決確定後6個月內向公庫支付40萬元。其他被告秦痒鈺等人都遭重判。