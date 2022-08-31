近幾年健康意識抬升，不少人都知道攝取過多的鈉，是導致腎臟疾病的危險因素，但泌尿科醫師戴定恩指出，其實「高磷」食物也很傷腎，初期可能造成皮膚發癢、骨頭痠痛、疲倦等症狀，若一直處在高血磷狀態，就會引起心律不整、腎性骨病變等問題，因此他統整高磷飲食NG清單，提醒腎臟病友要特別注意。

戴定恩在臉書粉專表示，高磷食物其實與腎臟疾病息息相關，高磷飲食初期會導致皮膚發癢、皮膚暗沉、骨頭痠痛、疲倦等警訊，如果繼續讓身體處在高血磷狀態，則可能引起血壓降低、心律不整、腎性骨病變等嚴重問題，尤其是洗腎的人或腎臟病友，更要控制每日的磷攝取量。

戴定恩指出，一般人腎臟功能健全，飲食上不太需要忌口，但要特別留意加工醃製肉品和火鍋料，比如牛肉乾、豬肉鬆、燒賣、黑豆干、火腿、蟹腳肉、醬油膏、沙拉醬、甜辣醬等，這些食物大部分都比較「涮嘴（台語）」，很容易不小心就吃太多，所以還是可以稍微控制攝取量、多喝水。

除此之外，戴定恩也列出了需要注意的「高磷飲食NG清單」，提醒洗腎者和腎臟病友要盡量避開這些食物。

●酵母類：養樂多、優酪乳、優格、健素糖、酵母粉。

●全穀類：糙米、胚芽米、全麥麵包、薏仁、乾蓮子、麥片、養生麥粉。

●內臟類：豬肝、豬腎、豬腦、豬腸、雞肝。

●硬核果類：花生、腰果、開心果、杏仁果、瓜子、黑芝麻。

●乾豆類：紅豆、綠豆、綠豆仁、花豆、黑豆。

●奶蛋類：蛋黃、鮮奶、奶粉、調味奶、乳酪。

●海產：小魚干、柴魚、魷魚。

●其它：巧克力、可樂、碳酸飲料。