統一集團全新品牌「CupiCho」，以「繽紛時尚、寵愛分享」為品牌定位，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，打造揭開幸福饗宴的『全球精品巧克力專門店』。

「CupiCho」即是象徵愛神「Cupid」與「Chocolate」的夢幻交織，引領消費者徜徉於幸福浪漫的神話世界。CupiCho全台首店進駐高雄夢時代購物中心B1，整體空間由統一集團美麗事業 高秀玲董事長親自帶領團隊規劃，以曜石黑及璀璨金打造出現代風格與古典工藝揉合的Art Deco精緻設計，金色流線如同展演出巧克力絲滑般的風味，傳達出「繽紛時尚、寵愛分享」的愛戀氛圍。

走進CupiCho全球精品巧克力專門店，消費者不僅能沉醉在頂級巧克力的浪漫旅程，也可細心品味巧克力「bean to bar」的工藝製程，讓喜愛優質巧克力的饕客彷彿體驗了環遊全球巧克力的珍品之旅。引進超過600種的精品巧克力中，包括擁有巧克力界法拉利美譽的義大利「AMEDEI」、限定販售的義大利「DOMORI」、知名藝術家設計「Le Chocolat des Français」(法國人的巧克力)、獲獎無數的比利時「MILLESIME」等精品品牌。

CupiCho全球精品巧克力專門店更導入精品風味的『不可思議咖啡』及優選紅白酒、威士忌、啤酒『酒BAR』等複合元素，打造讓消費者品味巧克力時可多元搭配的豐富體驗。

「CupiCho」9／2將在高雄夢時代開幕，首三日(9／2~9／4)單筆消費不限金額享9折優惠；首月(9／2~9／29)慶享「開幕好禮三重送」，第一重：消費滿688元送精品巧克力一份，第二重：消費滿1200元送9折優惠券，第三重：FB／IG打卡即送巧克力片一份；並同步安排精品巧克力「天天心動價」的限時超優惠價，提供給消費者寵愛分享巧克力的幸福體驗。

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