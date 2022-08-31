基本工資審議會明天召開！據主計總處預估，今年全年消費者物價指數（CPI）達2.92％、GDP成長率則達3.76％，外界預估今年基本工資調漲約達4.8％，但工鬥認為，如果要在蔡政府任內應達成基本工資新台幣3萬元「夢想」，則今年基本工資應上調至新台幣2萬8000元，《最低工資法》也應納入相關社會經濟指標並設立健全完善調整公式，以穩定調整基本工資。

新北市產總工會秘書長姚光祖表示，去年雖然一口氣把基本工資調整至2萬5250元，但受到不斷上漲的物價壓力之下，實質薪資未增反降，勞動部今年應調漲至至少28K，才能達到蔡英文任內達30K的目標。

新高市產業總工會理事長何政家說，總統提及基本工資3萬是她的夢想，但如果連總統都達不到其夢想，惶論平民百姓，今年CPI高居不下，如果未調整等於變相減薪，而企業成本中最高為原物料，工資最高不會占其生產成本5％，不應以此為由拒絕調整工資。

新北市產業總工會理事長洪清福說，目前全台有逾250萬人領取基本工資，調整基本工資能夠保障其實質購買力。

勞動部表示，基本工資是由「基本工資審議委員會」勞、資、學、政四方委員共同決定，因此，有關基本工資的調整數額，必須尊重委員會的審議結果，而今年民生物價上漲，大家都關心勞工實質購買力下降的問題；而經濟也有疫情及國際因素的不確定性存在，委員會會整體通盤考量，審慎決定基本工資的調整。