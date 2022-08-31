航港局31日表示，東京備忘錄(Tokyo MOU)自9月1日展開為期3個月的港口國管制重點檢查行動（CIC）。航港局長葉協隆表示，我國已連續5年榮登Tokyo MOU船旗國白名單，對降低我國船旗船舶受檢頻率，提高船隊營運效率有很大幫助。

航港局表示，東京備忘錄是亞太地區基於港口國監督的諒解備忘錄，其目的是促進在亞太地區營運的船舶能夠有效、一致地執行IMO等相關公約，並藉由每年訂定CIC檢查，對目標船舶實施港口國管制檢查。今年CIC重點檢查項目為查核船員適任證書、船上船員最低安全配額、船員健康檢查證明，以及船上休息時數等項目之合規性。

配合本次檢查主題為「船員訓練、發證及當值（STCW）」，航港局於七大國際商港配置之港口國管制檢查人員（PSCO），將同步執行STCW CIC，並預計抽查202艘目標船舶，提醒船舶營運公司及船東應確認船員適任性，及安排友善船員當值之環境，提升船員素質以確保航行安全。