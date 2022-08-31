口罩包裝盒攤平還能變桌遊，趣味十足。（繼光香香雞提供）

轉眼開學季到來，準備文具用品之外，口罩更是必備物品。繼光香香雞推出多款聯名周邊大受好評，如今再度攜手貓貓蟲咖波推多款限量盲盒聯名口罩。9月1日起只要來繼光香香雞門市消費滿350元即可獲得「繼光香香雞Ｘ貓貓蟲咖波」的限量聯名口罩乙盒。

繼光香香雞也推薦CP值高的消費方式，可選購「香香雞寶盒」，裡頭包含多樣人氣炸物，好比中份香香炸雞、香香三角骨、阿根廷魷魚，再搭配生津止渴的古早味酸梅湯，去油解膩；亦或是選擇「香香肉肉桶」，一桶可以吃到大份香香炸雞、咖哩炸雞２塊、墨魚甜不辣、田字薯餅２份等多樣的熱門炸物；也可點購由中份香香炸雞、阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇組合的「豪華海陸三拼」加Tplus茶加聯名瓶裝飲料「鳳梨綠茶」、「芭樂檸檬綠茶」，炸物配飲品清爽不膩口。

另外，於9月1日至9月28日加入香繼光集團的新會員，消費滿200元即可用49元優惠價加購口罩乙盒，限加購一次，優惠方式不併用。繼光香香雞中山旗艦店更推出限店活動，買指定套餐「香香雞雙人餐」430元即送「咖波聯名口罩乙組」和「獨家限量咖波明信片乙組」，款式共有三款，數量有限送完為止。