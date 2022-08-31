徐耀昌等人也關心新落成的中央廚房情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮啟明國小校園操場、廚房老舊不堪使用，獲得各界補助663萬元，重建操場，並整建中央廚房跟食農教室。校方30日舉辦啟用典禮，縣長徐耀昌、立委陳超明、賴香伶等人到場揭牌，期待讓全校師生有個完善的校園環境。

啟明國小創立於1940年，校方操場、廚房也已經有1、20年歷史，操場跑道鋪面經年累月已經嚴重破損，而廚房不僅空間狹窄，連各式烹飪器材都已經相當老舊，地方得知消息後立委陳超明、賴香伶，向體育署與苗栗縣政府爭取611萬補助，包含縣政府補助周邊工程及通道改善110萬。

而在疫情期間適逢材料、工程成本大漲，幸於白沙屯拱天宮及地方人士捐助15萬元後，得讓跑道能夠順利完成。同時，李文斌副議長也協助學校爭取動線安全改善經費37萬，學校的門面變成3D海洋意象的彩繪，讓學校充滿美學與亮點。

縣長徐耀昌表示，縣府配合教育部偏鄉廚房計畫，補助啟明國小中央廚房擴建及設備改善，未來落成可供應通霄鎮、西湖鄉、後龍鎮3鄉鎮、9所國中小學營養午餐，每天可供餐給1535位學生，屆時也會聘用在地廚工跟購買當地新鮮食材，推廣「用在地、食當季」的理念。

徐耀昌說，為確保學生午餐品質，縣府也爭取教育部補助苗栗偏鄉學校廚工薪資、食材運輸費用跟運輸車輛，並將每日的食材費，從原本的41.4元提升到62元，就是希望學生吃得安心又健康。

另，這次將啟明國小閒置空間改造設置食農教室，結合通霄農會推廣食農教育，能讓學生了解從產地到餐桌的流程、減少碳足跡等環保概念。未來也持續補助照南國小、大湖國小、卓蘭國小及銅鑼國小等4校建置新式現代廚房。