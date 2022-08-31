詐騙簡訊猖獗，不少民眾上網抱怨天天收到「防疫補貼」的詐騙簡訊，且種類繁多，讓人看了眼花撩亂、防不勝防，連中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也分享自己收到多款詐騙簡訊內容提醒大家注意，不少網友見狀留言哀嚎，幾乎每天都收到，量多到很誇張。

一名網友昨在PTT上發文分享，這2天收了10多封防疫補貼的詐騙簡訊，且每個連結點進去看到的內容都不同，簡單計算了一下，發現平均下來每個連結至少會賠償6萬元左右，也就是說，這些補貼全部核發，那他至少現賺60萬。

2天狂收10封防疫補貼簡訊，讓不少民眾超困擾。（圖／翻攝自PTT）

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今在臉書上發文指出，最近幾天不斷被「因疫情政府有補助或貸款」的簡訊關心，前幾天多是字很少的補助簡訊，最新的是字很多的優惠貸款簡訊，按回報垃圾訊息也沒用，類似的簡訊每天都會出現。

謝宗學說，他現在其實不太用手機簡訊的系統，比較多的使用機會是作為身分認證或刷卡認證，跟認識的人的溝通幾乎都是使用其他通訊軟體，手機簡訊系統似乎除了身分認證或刷卡認證外，其餘可以歸類為「詐騙簡訊」。

謝宗學說，幾年前曾經因簡訊通知帳單出問題，填好資料送出前一刻才驚覺有詐，差一點受騙，現在看到手機簡訊一律不理睬，只是類似的簡訊騷擾，這幾年從未間斷。有時候不禁想，電信公司真的無法管理這種亂象嗎，還是手機簡訊業務幾乎被其他網路通訊軟體取代後，詐騙簡訊成為簡訊業務的重要營收來源。

關閉詐騙簡訊步驟。（圖／指揮中心提供）

貼文引起網友熱議，暴量的苦主留言哀嚎，最近詐騙簡訊一籮筐，多到很誇張，感覺都要從手機簡訊匣中滿出來了。「多到一個很誇張，照之前新聞報導的篩選設定以後還是一樣」、「多到根本是騷擾了」、「幾乎每天收到」、「簡訊從紓困2.01到紓困5.0了」。