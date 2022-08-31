當國人所得成長跟不上高房價時代，買房已然是人們龐大的負擔，也成為人口外移的直接推力，讓民眾選擇遷移到房價負擔相對低、更為宜居的城市。永慶房產集團根據七都各民政局人口資料及內政部實價登錄統計資料，統計2022上半年七都會區「淨遷出人口」排名前十名行政區，以大安區遷出8,691人最多、士林區遷出6,250人次之、中山區遷出5,508人位居第三，桃園市大園區也榜上有名。

2022上半年七都遷出人口前十大行政區。(圖/永慶房產集團提供)

敵不過高房價、高物價 台北市陷「出走潮」

陳金萍指出，促使北市人口外流原因有很多，包含未明顯提升的所得，居高不下的房價、租金、消費水平，加上北部交通日益完整便捷，都是可能促使人口流向周邊蛋白、蛋殼區，加劇脫北潮的原因，使得今年上半年七都遷出人口行政區前十名中，台北市就囊括了8個名額，城市磁吸人口的效應不再。入榜前十大人口流出行政區中，值得注意的是桃園市大園區，陳金萍解釋，主要因「桃園航空城開發計畫」於去年邁入實質開發階段，申請自願優先搬遷區的民眾陸續辦理戶籍遷出的手續，才會產生大量人口流出的現象。

蛋白、蛋殼區吸引力強勁 包辦七都「人口淨遷入」前十名

觀察七都「淨遷入人口」行政區前三名，由桃園市「龜山區」以淨遷入人口1,797人居冠，居七都行政區人口紅利寶座，位於桃園市的「觀音區」淨遷入1,489人居次，第三名則是高雄市「仁武區」淨遷入689人。

陳金萍分析，在北北桃生活圈已逐漸成型之下，位於南下桃園第一站的龜山區，2字頭的房價，吸引到不少以通勤時間換取房價、空間的雙北首購族群，未來還有郵政物流中心、樂善科技園區、華亞科技園區二期擴建，將為區域帶來更多人口紅利和商機。位居第二的觀音區，擁有四大工業區重鎮，原先就業人口就多，再加上桃園科技工業園區第二期也在去年底開工，未來預估將創造就業人口約7000人，並且緊鄰大園航空城，房市剛性需求因此提升，尤其又是北台灣僅剩不多的超甜1字頭房價，購屋門檻較低、租金投報率相對高，對投資、置產買盤極具吸引力。

陳金萍也提到，今年上半年七都「淨遷入人口」前十名行政區，幾乎都由低基期房價的蛋白、蛋殼區包辦，且出現了不少罕見的新面孔。這些行政區共同之處在於，譬如挾帶產業群聚發揮的人口磁吸效應，或是新興重劃區等利多議題，更重要的是房價都落在1、2字頭，因此產生了強大的人口拉力，成為熱門遷入地區！

2022上半年七都遷入人口前十大行政區。(圖/永慶房產集團提供)

最後，陳金萍補充，觀察目前全台縣市表現，購屋難度最高落在台北市，房價所得比高達16.22倍，因此當薪資追不上的物價及房價漲幅時，北漂反而讓人難以安居，台北市磁吸人口的光環消散，近年人口更是嚴重外流，此現象不僅出現在台北市，七大都會區也逐漸出現「甜甜圈效應」，尤其近年市中心房價越來越高，建商推案也有轉往郊區趨勢，導致甜甜圈效應愈加顯著。

不過，陳金萍也提醒，雖然蛋白、蛋殼區房價較為便宜，但也不能忽略周邊的生活機能性、交通便利性，若是看好未來發展前景，也須謹慎評估，盡量在重大建設確定動工後再行購屋，切莫僅因房市利多消息就輕易進場，而產生套牢的情況。