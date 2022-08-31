低總價、低自備款的小宅成為民眾購屋首選！家戶結構因高齡化、少子化的現象開始出現轉變，連帶逐漸改變民眾對於住宅面積的需求。永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料統計，台北市今年25坪以下的小宅交易占比自2018年起已連續五年超過五成，台北市住宅「小宅化」明顯，其中由中山區以416件坐上冠軍寶座！

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，除了人口、家戶結構的改變，台北市擁有全台之最的房價，也是導致民眾改變住房選擇的最大主因，由於購屋人手中資金有限，不少購屋族直接以總價作為購屋標準，因此轉向購入低總、低自備的小坪數住宅，讓小宅成為近年來房市熱門交易產品。

北市小宅低總價、低自備款優勢 交易占比連五年突破五成！

永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料，觀察台北市近十年住宅交易案件，2013年住宅買賣交易共24658件，其中25坪以下的小宅占比為33.9%，2016年小宅占比突破五成，2017年小幅回檔至48.6%後，自2018年起小宅交易占比已連續五年都在五成以上的水準，2022年第一季更是創下新高，小宅占比高達52.3%，等於在台北市每二間房屋交易，就有一間是25坪以內小宅。探究其背後原因，陳金萍指出，根據內政部公布最新資料顯示，台北市房價所得比高達16.22倍，也就是說要16.22年不吃不喝才能買得起台北市的房子，如又想維持一定的生活品質，小宅的低總、低自備優勢，自然受到購屋族的青睞。

中山區奪北市小宅熱門交易之冠 蛋白區囊括4席緊接在後

小宅熱門交易行政區大公開！根據今年上半年實價登錄資料，統計台北市25坪以下小宅五大熱門交易行政區，由台北市中山區以416件坐上冠軍寶座，平均總價為1049萬元，平均單價則是70.5萬元/坪，其次依序為萬華區、北投區、士林區及文山區。陳金萍說明，中山區是台北市早期開發區域，商業活動熱絡、生活機能完善成熟，加上住宅產品多元，充分滿足不同購屋族群的需求，讓中山區一直是房市交易的前段班，加上交通便捷，吸引到不少單身、首購族群，因此區內低總價、低單價以及生活機能佳的小宅產品自然就成為購屋首選。

2022年上半年台北市小宅熱門交易行政區前5名。(圖/永慶房產集團提供)

緊接在後的萬華區則以194件居次，平均總價為832萬元，平均單價53.0萬元/坪，陳金萍表示，觀察萬華區小宅交易可以發現，因受惠於萬大路、西門商圈機能及捷運萬大線題材，吸引首購自住、置產投資買盤駐足，小宅交易主要集中於南萬華的青年公園周邊以及捷運西門站一帶，陳金萍進一步補充，萬華區是台北市最早開發的區域之一，生活機能完善，且房價相較於其他行政區親民，小宅平均總價不到千萬，對於預算有限的首購族、小資族、年輕夫妻而言，是進駐台北市的入門選擇。此外，從五大小宅熱門交易行政區也可發現，台北市蛋白區就囊括4席，顯見在市中心房價高不可攀的狀況下，加上大眾運輸系統完備，通勤時間縮短，讓房價相對具備優勢的蛋白區更為吸睛，尤其是捷運、主幹道附近的1到2房小宅，最受青睞。

最後，陳金萍不忘提醒，雖然小宅具有低總價、低自備款的優勢，大幅降低購屋門檻，但有不少銀行對於小坪數的房屋放貸較為嚴格，貸款成數也可能受限，最好多找幾家銀行評估貸款狀況。因此，建議在挑選小宅時，盡量挑選交通便利、生活機能完善的大眾運輸系統周邊，且社區單純、建物格局方正的物件，不僅保值性佳，甚至未來仍有增值的空間。