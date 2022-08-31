該路段車道有多處龜裂且凹凸不平。（台南工務局提供／李俊淇台南報導）

台南市安定區國道8號兩側平面車道因年久失修，車道有多處龜裂且凹凸不平，常有民眾騎車因此摔倒，市議員林志展多次接獲陳情，爭取5200萬元經費進行維護，工務局將在今晚開始進行施工，工期約2個月，為避免工程影響交通，採夜間施工，也提醒用路人多加留心。

安定區國道8號橫向連接省道台19、市道178與區道南133等公路，交通位置十分重要，而兩側的平面車道，則是返南科樹谷園區、新吉工業區平面替代道路之一，貨車及附近居民出入大多依靠此道路，交通十分頻繁。

議員林志展表示，此路段經常有大貨車進出南科園區，造成路面損壞，只要遇到下雨天就容易造成積水。2年前，1名男子行經該路段時，因路況不佳，前方貨車物品震落害自摔死亡，曾協助家屬曾爭取國賠，多次到場會勘後並向市府爭取經費，如今準備施工，對用路人真得是一大福音。

工務局表示，工程路段由安南區公學路一段124巷，沿國道八號兩側平面車道至安定區定順路，改善包含北側車道5801公尺、南側車道5764公尺及10處迴轉道。施工期間採單線施工，民眾仍可依平日路線通行。另為減少施工對用路人造成交通衝擊，工程採夜間施工，時間為晚上8點間至隔日清晨6點。

工務局表示，工程總經費約5200萬元，包含人手孔蓋全數下地共11座、路基改善、標線全面更新，及路面高程調整平順並鋪面改善等作業，分三階段進行，第一階段從市道178到定順路，預計施工期間即日起至9月13日；第二階段市道178到台19線，預計施工期間9月14日至1月12日；第三階段台19線到公學路一段124巷路口，預計施工期間為10月13日至10月22日。也請用路人配合現場交維人員改道並減速慢行。